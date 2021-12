Worauf sich die Oschatzer 2022 freuen können

Region Oschatz

Die Veranstalter der Collm-Region planen 2022 mit Fragezeichen. Was unter welchen Bedingungen möglich ist, wird durch die pandemische Lage und daraus resultierenden Entscheidungen bestimmt. Wir blicken in den Veranstaltungskalender der Oschatzer Freizeitstätten GmbH – und picken Höhepunkte heraus, auf die Sie sich freuen können.

Januar: Der Tag der offenen Tür am Thomas-Mann-Gymnasium am 14. ist als digitales Angebot geplant. Mit Hits der 70er wollten die Jukebox Heroes am 21. ab 19.30 Uhr in der Stadthalle aufwarten – aufgrund der Corona-Bestimmungen ist das jedoch verschoben. Am 29. heißt das Neujahrskonzert des Symphonieorchesters Leipzig ab 16 Uhr „Ohne Sorgen“, am 31. will das 9. Galerie-Gespräch „Mit Humor durch die Krise“ ab 19 Uhr ebenfalls Optimismus verbreiten.

Februar: Am 2. des Monats lädt die Collm-Klinik voraussichtlich 18 Uhr zum Vortrag „Gesund durch alltäglichen Wahnsinn – Prävention psychischer Erkrankungen“ mit Diplom-Psychologin Farina Bludau. „Frivol als auch“ sollen am 6. ab 16 Uhr in der Stadthalle die Goldenen Zwanziger auferstehen – mit Sängerin Kathy Leen und Pianist Holger Miersch. Die Kinotage sind vom 16. bis 20. gesetzt und die Ausstellung „Dinosaurier-Land“ am 26. und 27.

März: Die Klassik-Welten Oschatz mit der Sächsischen Bläserphilharmonie stehen am 13. ab 15 Uhr an. Die mehrfach verschobene Veranstaltung „Faszination Rechtsmedizin“ mit Prof. Dr. Michael Tzokos soll am 18. nachgeholt werden. Die Comedyshow „Blasenfrei zapfen“ mit Thomas Böttcher am 26. ab 20 Uhr rundet den Monat ab.

April: Skisprung-Olympiasieger und -weltmeister Jens Weißflog im Talk mit Gerd Knieps („Der Floh vom Fichtelberg“, 3. ab 16 Uhr), Tom Pauls private Erinnerungen („Das wird mir nicht noch mal passieren“, 19. ab 19 Uhr) und Lars Engelmann mit dem „Genießerabend Rum“ (29. ab 19 Uhr) geben sich in der Stadthalle die Ehre.

Mai: Los geht es am 1. mit Vogelstimmenwanderung des Nabu (7.30 Uhr ab Wäschereipark) und den Paldauern live im Müntzer (16 Uhr). Abendmarkt im Zentrum (5.), Muttertagskonzert mit den Kemmlitzer Blasmusikanten (8. ab 16 Uhr) und Kunst- und Kreativmarkt im E-Werk (28. ab 13 Uhr) sind ebenso geplant.

Juni: Nach der Blechnacht der Werbegemeinschaft (4.), der Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Alltag im Kindergarten der DDR“ (4.) um 13.30 Uhr und dann bis 3. Oktober), und dem Kinder-BMX-Rennen in Lonnewitz (4.) ist der Höhepunkt die 3. Kleine Gartenschau im O-Schatz-Park, bereichert durch ein Chorkonzert in St. Aegidien und 175 Jahre Oschatzer Turnverein.

Juli: Das Dorf- und Vereinsfest in Merkwitz (1. bis 3.) steht am Anfang, der Auftakt der Deutschen Segelkunstflugmeisterschaften auf dem Flugplatz Oschatz am Ende (25. Juli bis 5. August). Dazwischen starten die wöchentlichen Sommermusiken in St. Aegidien (7. – und dann bis Ende August immer donnerstags) mit einem Konzert des Oschatzer Heimatchores-Beginn: 18.30 Uhr.

August: Mit dem Fliegerfest (6.) dem After Work Club (11.) ab 18 Uhr im Müntzer) und dem Sommernachtsball mit der Dresdner Galband Fridtjof Laubner (20. ab 19 Uhr) wird viel Abwechslung geboten.

September: Der Betreuungsverein unterbreitet zuerst eine Schulung für Vollmachten (6.) ab 16.30 Uhr, später einen Vortrag zu Modernen Drogen und deren Auswirkungen (14.) ab 14 Uhr. Außerdem finden der Tag des offenen Denkmals (11.) mit Zugang zu vielen sonst verschlossenen Räumen und der Oschatzer Musikherbst „Alles außer gewöhnlich“ mit dem Gospelchor Wild Roses Crew statt (18. ab 17 Uhr). Am 30. soll die 5. Oschatzer Wiesn am Finanzamt sein -fortgesetzt am 1. und 2. Oktober.

Oktober: Zum Herbstball lädt der Tanzsportclub Oschatz am 1. ab 19 Uhr in „das O“ der Lebenshilfe, eine Woche später Messen die Fechter ihre Kräfte beim 50er-Pokal in der Turnhalle des Berufsschulzentrums. Die Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Die bunte Playmobilwelt“schließt sich am 15. an (zu sehen bis 12. März 2023).

November: am 11. gibt es ab 19 Uhr die „Magie der Travestie“ in der Stadthalle (Beginn 20 Uhr), gefolgt von den Theatertagen (16. bis 19.), einer Vorleseaktion zum Welttag des Buches in der Stadtbibliothek (18.) und dem Antiquitäten- und Kunstschätztag im Stadt- und Waagenmuseum (20.) von 13.30 bis 17 Uhr. Am 26. lockt das Glühweinfest der Werbegemeinschaft ins Zentrum, einen Tag später das Adventsfamilienkino ins E-Werk. Los geht es dort 16 Uhr.

Dezember: Egal ob Weihnachtsmarkt vom 1. bis 4., Weihnachtsturnen des Oschatzer Turnvereins am 9.und 10. oder das Weihnachtssingen am 17. – die Veranstalter hoffen, dass all dies möglich ist, genau wie die Silvesterfeiern in Saunadorf des Platschbades und der Oschatzer Stadthalle (jeweils ab 19 Uhr).

Von Christian Kunze