Wunschzettel für Investitionen in Liebschützberg steht

Liebschützberg

Im Januar wird der Investitionsplan der Gemeinde Leibschützberg für 2020 die Räte beschäftigen. Das kündigten Bürgermeister David Schmidt (parteilos) und Kämmerin Grit Jahn zur jüngsten Gemeinderatssitzung an.

Geld für Kindereinrichtungen und Wohnungen

Anlass dafür bot das „Weihnachtspostamt“ von Liebschützberg alias Kämmerei, wo zum Beispiel die Leitungen der Einrichtungen in der Gemeinde oder die Feuerwehren ihre Wunschzettel abgeben konnten. Fünf voll geschriebene Seiten, so Jahn, seien so zusammen gekommen. Den größten Block darauf machten die Kindereinrichtungen, die Wohnungsverwaltung der Gemeinde sowie die Gemeindestraßen aus. Auch für Kreis- und Staatsstraßen müsse man Geld einplanen, wenn all die bisher geplanten Baumaßnahmen im nächsten Jahr realisiert würden. Kämen zum Beispiel die Ortsdurchfahrt in Schönnewitz oder die Vorhaben in Zaußwitz, so benötige die Gemeinde Geld für die Nebenanlagen der Straßen. Denn was viele nicht wissen: Kommunen sind, auch wenn ihnen die Straßen nicht gehören, an der Finanzierung zum Beispiel von Gehwegen oder der Straßenbeleuchtung beteiligt. Dafür will man gewappnet sein.

Manche Wohnungen nicht vermietbar

Bei den kommunalen Wohnungen gebe es Sanierungsbedarf. Grit Jahn verwies auf Wohnblöcke, wo alles noch wie zur DDR-Zeit sei. „Wenn hier Einwohner wegziehen oder aus anderen Gründen Wohnungen frei werden, dann müssen wir unbedingt etwas tun. Im derzeitigen Zustand sind manche Wohnung dann nicht vermietbar“, so die Kämmerin. Sanierungsstau, ergänzte der Bürgermeister, herrsche auch im Dorfgemeinschaftshaus in Ganzig und seinen zwei Wohnungen. Im Bereich der kommunalen Wohnungen habe man sich einst das Ziel gestellt, jedes Jahr etwas zu tun, um keinen Sanierungsstau zuzulassen. Daran müsse festgehalten werden.

Die einzelnen Ortsfeuerwehren hätten auch Bedarf an neuer Dienstkleidung und Ausrüstungsgegenständen angemeldet. Das habe die Kommune auf kreislicher Ebene dazu veranlasst, Fördermittel zu beantragen. Auf dem „ Wunschzettel“ stehe aber auch der Bau weiterer Zisternen im Gemeindegebiet. Einen Posten werden aber auch Hochwasserschutzmaßnahmen wie in Wellerswalde einnehmen.

Dach Gemeindeverwaltung soll saniert werden

Geld wird zudem für die Gemeindeverwaltung benötigt. Das Dach des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sei in die Jahre gekommen und habe eine neue Dacheindeckung nötig. Unklar sei derzeit noch, ob auch der Dachstuhl erneuert werden muss. Derzeit liegt ein erstes Angebot für die Eindeckung vor, 55 000 Euro umfasse es. „Wir suchen derzeit nach Fördermöglichkeiten, um die Kosten für uns gering zu halten“, erklärte Schmidt.

Investiert werden soll 2020 ebenso in eine neue Heizungsanlage für die Schule. Um den Digitalpakt Schule umzusetzen, wird ebenso Geld benötigt wie für die schrittweise Sanierung von Räumen in den Kindereinrichtungen.

Lohnerhöhung vorgesehen

Einen speziellen Wunsch brachte der Bürgermeister dann selbst vor: „Wir müssen bei unseren Beschäftigten die Löhne weiter anpassen.“ Die letzte Lohnanpassung liege sehr weit zurück. Freilich, schob Schmidt nach, könne man noch nicht Tariflöhne zahlen, aber wenn man künftig gutes Personal haben und alle Stellen besetzen will, müsse hier etwas passieren.

Am Ende des Überblicks und der Diskussion fasste die Kämmerin zusammen, dass bei den Investitionen für 2020 einfach Prioritäten gesetzt werden müssen. Im Januar jedenfalls wird es spannend, wie die Räte darüber beraten.

Von Bärbel Schumann