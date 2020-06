Zahl der Asylbewerber in Oschatz sinkt weiter

Oschatz

Wenn es um die Unterbringung von Asylbewerbern im Landkreis Nordsachsen geht, dann ist Oschatz weiterhin eine feste Größe. Seit 2015 gibt es die Asylbewerberunterkunft in der Ambrosius-Marthaus-Straße und etwa ein Jahr später kam die Asylbewerberunterkunft am Zeugamt dazu. Insgesamt hätte Oschatz in Spitzenzeiten bis zu 210 Flüchtlinge in den Unterkünften unterbringen können. Doch dazu kam es nie, die maximalen Kapazitäten wurden nie benötigt.

Dazu wird es wohl auch in absehbarer Zeit nicht kommen. Thomas Seidler, Pressesprecher des nordsächsischen Landratsamtes, bestätigt, dass noch beide Einrichtungen in Oschatz im Auftrag des Landratsamtes betrieben werden. Allerdings sind die Belegungszahlen in den vergangenen Jahren stark gesunken. Zum 1. Juni 2020 befanden sich 51 Asylbewerber in den Heimen, wobei 26 in der Marthaus-Straße und 25 am Zeugamt untergebracht sind.

Zukunft der Heime hängt von Verträgen ab

„Der Belegungstrend orientiert sich an den Zuweisungszahlen und den bestehenden Auslastungen in den einzelnen Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Nordsachsen. Dabei blieb die Belegung der beiden Gemeinschaftsunterkünfte in Oschatz relativ konstant“, informiert Christian Nieling, Leiter des Amtes für Migration und Ausländerrecht beim Landratsamt Nordsachsen. Seit Anfang 2019 schwankt die Zahl der untergebrachten Menschen zwischen 43 und 64. Auf die Frage, ob die beiden Heime mittelfristig Bestand haben werden oder es andere Pläne gibt, antwortet Nieling so: „Grundsätzlich sind wir an die Verträge gebunden. Auf Grund der momentan sinkenden Zuwanderungszahlen evaluiert der Landkreis Nordsachsen regelmäßig all seine Unterkünfte . Auf der einen Seite müssen ausreichend Plätze zur Erfüllung der Aufgabe vorhanden sein, auf der anderen Seite müssen Überkapazitäten vermieden oder abgebaut werden. Wie das letztlich genau aussehen wird, lässt sich momentan noch nicht sagen.“

Bewohner aus Kamerun und Nigeria

Neben den Belegungszahlen hat sich auch die Zusammensetzung der Nationalitäten der Oschatzer Asylbewerber geändert. Waren es in der Anfangszeit vor allem Menschen aus Afghanistan und Syrien, kommen jetzt die meisten Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern wie Kamerun und Nigeria. Aber auch Personen aus der Russischen Republik, Venezuela oder Georgien sind in Oschatz untergebracht.

Von Hagen Rösner