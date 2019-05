Liebschützberg

Im Dezember 2018 beschloss der Gemeinderat, dass dieses Gremium auch künftig 16 Sitze haben wird. Bei der Gemeindegröße unter 3000 Einwohnern gibt es da durchaus Spielraum nach unten. Ein Argument dafür, die Zahl der Räte beizubehalten, ist die Anzahl der Ortsteile: Bei 16 Räten ist die Chance, dass aus fast allen Orten jemand am Ratstisch sitzt, größer als zum Beispiel bei 14. Tatsächlich kommen die Kandidaten aus zehn Ortsteilen – je drei aus Laas und Schönnewitz, je zwei aus Borna, Ganzig, Terpitz und Wellerswalde. Aus Clanzschwitz, Gaunitz, Kleinragewitz, Klötitz, Leisnitz, Liebschütz und Wadewitz steht niemand auf dem Stimmzettel für die Gemeinderatswahl.

Keine „Freilose“

Allerdings stehen am Sonntag nur 18 Liebschützberger zur Wahl. Ein „Freilos“ ist das dennoch nicht, denn die Anzahl der Sitze pro Liste hängt nach wie vor davon ab, wie groß der Stimmenanteil jener Liste insgesamt ist. Sollte der Einzelkämpfer der Linken Dieter Dennhardt Stimmen für zwei oder mehr Sitze einfahren, kommt er dennoch nur einmal in den Rat und die weiteren Sitze blieben unbesetzt. Werden ausreichend Kreuze hinter dem Namen des Terpitzers gemacht, dann ist er natürlich wieder „Alterspräsident“ des Gemeinderates. Außerdem wäre er auch weit und breit dienstältester Kommunalpolitiker, mit der Chance diesen „Rekord“ von 53 Jahren noch ein wenig auszubauen.

Nicht jeder kann und will Gemeindepolitik so lange aktiv mitgestalten. Nachdem sich Reinhard Höptner bereits während der zu Ende gehenden Wahlperiode aus diesem Ehrenamt verabschiedet hat, treten nun die langjährigen Räte Dirk Schöne, Gunter Stelzner (beide CDU) und Johanna Schneider ( SV Borna) nicht wieder an.

Attraktive Aufgaben und Herausforderungen für den neuen Gemeinderat

In den vergangenen fünf Jahren sind einige sichtbare Erfolge erzielt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Bornitz hat ihr neues Domizil bezogen, was nicht nur dem Brandschutz gut tut, sondern auch dem Ortsbild. Am Kinderhaus Schönnewitz entstand ein Anbau für eine Kita-Gruppe. Mehrere Spielplätze konnten erneuert werden, die Kulturscheune wurde 2015 eingeweiht. Andere Dinge bleiben Aufgabe für den nächsten Rat oder liegen auch nicht nur in den Händen der Kommune, so wie der Ausbau der Ortsdurchfahrten Borna und Bornitz. Auch nach dem Anbau in Schönnewitz bleibt die Sicherung ausreichender Kapazitäten in den Kindertagesstätten ein Thema.

CDU: Sebastian Dittert, auf Listenplatz 1 für die Gemeinderatswahl sieht folgende Schwerpunkte: die Aufstockung der dringend benötigten Krippenplätze in Schönnewitz. sowie die Ansiedelung eines Allgemeinmediziners in Borna oder dessen näherer Umgebung. Außerdem spricht er sich für den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur in den Ortsteilen der Gemeinde und im ländlichen Raum generell aus.

Fünf der acht CDU-Kandidaten haben schon Erfahrung mit der Arbeit im Gemeinderat. Die Liste wurde mit 49,1 Prozent der gültigen Stimmen stärkste Kraft im Gemeinderat. Die CDU-Kandidaten erhielten vor fünf Jahren 2050 der 4178 Stimmen.

SV Borna: In ihrem Wahlprogramm betonen die Kandidaten des Sportvereines, dass sie parteilos sind. Sie haben sich den Erhalt der Grundschule sowie deren Sanierung auf die Fahne geschrieben. Bei der Sorge um die jüngeren Einwohner der Gemeinde und deren Eltern ist die Bereitstellung von ausreichend vielen Plätzen in den Kindereinrichtungen ein Akzent in ihrem Wahlprogramm. Um die Bevölkerungsstruktur zu entwickeln und eine Verjüngung zu unterstützen, befürworten die Kandidaten des Sportvereines die Ausweisung von neuem Bauland.

Mit Annett Tschierske stellt der SV Borna die einzige Kandidatin bei der Gemeinderatswahl am Sonntag. Mit René Winkler und Ronny Schimpke stehen zwei gestandene Kommunalpolitiker mit ihr auf dem Stimmzettel des Vereines.

Freie Wählergemeinschaft: Spitzenkandidat Rainer Schwurack betont, dass ihm Bürgernähe wichtig ist. Die Fragen und Sorgen der Menschen, die ihn ansprechen, im Gemeinderat vorzutragen, sieht er für sich persönlich als zentrales Anliegen. Wichtig ist ihm der Erhalt der Selbstständigkeit der Gemeinde. Er setzt sich für die weitere Erschließung von Bauland in der Gemeinde ein, um junge Leute hier zu halten oder nach Liebschützberg zu locken.

Bisher ist Rainer Schwurack für die Freie Wählergemeinschaft Einzelkämpfer im Gemeinderat. Mit Horst Albrecht kandidiert aber noch jemand, der schon Erfahrung in den Gremien des Rates gesammelt hat. Ende 2016 nahm der frühere Kandidat der CDU den Platz ein, den Reinhard Höptner mit seinem Rückzug aus dem Rat frei machte.

Die Linke: Dieter Dennhardt macht aus seiner Vergangenheit keinen Hehl. Von den 53 Jahren, die er in der Kommunalpolitik tätig ist, war er viele Jahre in der SED. Der Richtung ist er treu geblieben. Aber auch dem Grundsatz, dass es nicht genügt, das Vertrauen der Wähler zu gewinnen. Man müsse es ihnen auch zurückgeben, ihre Meinung hören und die Positionen des Gemeinderates erläutern. In einer Gemeinde mit 17 Ortsteilen alle Interessen zu berücksichtigen sei ebenso schwer, wie dort alle Beschlüsse zu erläutern. Versuchen werde er nach wie vor beides – damit die Gemeinde eine Gemeinschaft bleibt.

