Zahl der Oschatzer Spaziergänger nimmt zu

Oschatz

Die Zahl der Menschen, die sich Montagabend zu einem Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern treffen, nimmt zu. Der stellvertretende Leiter des Oschatzer Polizeireviers, Steffen Manzke, gibt deren Zahl für den Abend des 10. Januar mit 450 Personen an – „und damit 150 mehr als vergangene Woche“, präzisierte er. Augenscheinlich war deren Menge jedoch deutlich größer – und laut, ein Gegensatz zu den in Kleingruppen angemeldeten stillen Demonstranten, die sonnabends am Nachmittag an der Bundesstraße 6 zu finden sind.

Auf der Sporerstraße zeigte sich AfD-Stadtrat Tobias Heller mit einer kleinen Gruppe und einem Banner mit der Aufschrift „2G beenden – keinen ausgrenzen“. Damit war der Bezug zu Corona-Maßnahmen in Bund und Ländern hergestellt, ebenso durch ein Banner mit der Aufschrift „Wir sind die rote Linie“ an der Spitze der laufenden Menge – eine Anspielung auf die Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kampf gegen das Virus gäbe es „keine roten Linien“.

Mit Pfeifen, Tröten, Megafonen und Trommeln machten die Spaziergänger auf sich aufmerksam. Während des Protestganges kamen aus Seitenstraßen mehr Menschen dazu, einige von ihnen filmten das Geschehen. Nachdem die Menge sich in Bewegung gesetzt hatte, wurden auf dem Neumarkt Feuerwerkskörper gezündet. Dies stand laut Steffen Manzke jedoch nicht in Verbindung miteinander. Vandalismus, Bedrohungen und Beleidigungen habe es nicht gegeben.

Ein Mann mittleren Alters aus Oschatz, der anonym bleiben möchte, geht ins Detail. Er sei das zweite Mal mit dabei. Er wolle sich nicht ins linke oder rechte politische Spektrum pressen lassen. „Die Pandemie-Maßnahmen können dazu missbraucht werden, uns Menschen mittels des Impfstatus zu überwachen und gegeneinander aufzubringen – das stört mich“, sagt er. Der Zustand des Gesundheitswesens schon vor Corona sei besorgniserregend gewesen.

Das Grundübel sei, dass das Gesundheitssystem profitorientiert arbeiten müsse – ein Umstand, der schon vor Corona zu kritisieren war, nun aber um so deutlicher zu Tage trete. „Ich bin gegen eine Impfpflicht, weil sie aufzeigt, wie stark die Politik für finanzielle Interessen der Pharmaunternehmen ins Leben der Menschen eingreift“, schließt er.

Von Christian Kunze