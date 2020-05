Zauberer und Zirkusleute bereiten vor allem Kindern Freude. In der Corona-Krise geht das nicht – zumindest nicht mehr so wie bisher. Das bekommt zum Beispiel in Oschatz Zauberer und Ballonmodelleur Silvio Fischer zu spüren, der seine Shows nun per Internet zeigt. Und in Wurzen sitzt der Circus Alexander Berlin fest – die Angst ist groß, dass bald kein Geld mehr da ist, um Tiere und Menschen zu ernähren. Der Zirkus will nach der Corona-Krise auch nach Oschatz kommen.