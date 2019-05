Wellerswalde/Zausswitz

Aus dem Tiefschlaf wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zaußwitz am 4. April gerissen. Um 3.30 Uhr wurden sie zur Hilfe gerufen, weil auf der Straße zum Liebschützberg eine gefährliche Ölspur entdeckt worden war. Die Kameraden schwangen sich auf ihr 36 Jahre altes Feuerwehrauto vom Typ LO (Robur) und düsten los. Doch auf dem Liebschützberg kam das Feuerwehrauto nicht an. „Ein Stück hinter dem Dorf brachte der LO keine Leistung mehr“, erinnert sich Feuerwehrmann Steffen Haupt an diesen Einsatz.

Zum Glück nur eine Ölspur

Also drehten die Zaußwitzer wieder um, sattelten auf ihr ebenfalls betagtes Tanklöschfahrzeug vom Typ W 50 um, starteten eine zweiten Versuch und schafften es diesmal mit Ach und Krach auf den Liebschützberg, wo bereits die Feuerwehr-Kollegen aus Laas und Wellerswalde im Einsatz waren. „Zum Glück ging es nur um eine Ölspur“, sagte Steffen Haupt als Gast zur Sitzung des Liebschützberger Gemeinderates am Dienstagabend in der alten Dorfschule Wellerswalde. Er sei nicht mehr bereit, die beiden alten Fahrzeuge nach jedem Einsatz zu reparieren.

Einstimmig für Kauf eines neuen Löschfahrzeuges

Das muss Steffen Haupt in absehbarer Zukunft auch nicht mehr. Einstimmig beschlossen alle 15 Gemeinderäte an diesem Abend, den Kauf eines neuen Löschgruppenfahrzeuges ( LF 10) in Auftrag zu geben. „Ich denke, dass ihr jetzt dran seid“, sagte Gemeinderat Dirk Schöne ( CDU) in Richtung der Zaußwitzer. Und Gemeinderat Torsten Kühne ( CDU) meinte: „Die Zaußwitzer haben das verdient.“

„Dieses Thema treibt uns bereits seit zwei Jahren um“, sagte Bürgermeister David Schmidt (parteilos). Bereits Mitte August 2017 hatte die Gemeinde in Zaußwitz den Fördermittelbescheid für das neue Fahrzeug in Empfang nehmen können. Noch vor einem Jahr waren die Kosten für ein neues Löschgruppenfahrzeug in einer Spanne von 250 000 bis 300 000 Euro kalkuliert worden. Am Ende ist es aber noch mal ein Stück teurer geworden. Auf eine europaweite Ausschreibung hatten sich zwei Anbieter um den Auftrag beworben. Nachdem ein Bieter weggefallen war, blieb die Firma Rosenbauer aus Luckenwalde bei Berlin übrig – und verlangt für das neue Feuerwehrauto rund 344 000 Euro. Die Gemeinde Liebschützberg bekommt den Kauf zwar gefördert, muss aber einen großen Teil der Investition aus der eigenen Kasse beisteuern.

Im Katastrophenfall auch zur Trinkwasserversorgung

Laut Bürgermeister Schmidt bietet das Fahrzeug Platz für neun Atemschutzträger und verfügt über einen Tank mit einem Fassungsvermögen von 2200 Litern Wasser. Der Tank besteht aus Kunststoff und kann damit laut Schmidt im Katastrophenfall auch zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung genutzt werden.

Lieferzeit beträgt 16 Monate

Nach dem Vergabebeschluss des Gemeinderates am Dienstagabend müssen sich die Zaußwitzer aber noch eine Weile in Geduld üben. Von der Bestellung bis zur Auslieferung des Fahrzeuges dauert es laut Bürgermeister Schmidt 16 Monate – also bis Juli 2020. Die Gemeinderäte nahmen diese Information mit Humor auf. Das sei ja fast wie zu DDR-Zeiten. Damals habe man auf ein neues Auto aber nicht 16 Monate, sondern bis zu 16 Jahre warten müssen.

Von Frank Hörügel