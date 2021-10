Mügeln

Der den Anfragen der Stadträte vorbehaltene Tagesordnungspunkt nahm in der vergangenen Ratssitzung einen ungewohnten Verlauf. Schon zu Beginn der Tagung hatte Bürgermeister Johannes Ecke auf den Paragrafen 4 der Geschäftsordnung verwiesen, wonach jedes Ratsmitglied zwei Fragen und dazu jeweils eine Nachfrage stellen dürfe.

Damit war Rico Winterlich (AfD), der nach der von ihm veröffentlichten Statistik fleißigste Fragensteller, ausgebremst. Immerhin gibt er an, in den 20 Monaten seit der Stadtratswahl 2019 schon 102 Anfragen gestellt zu haben. Hätte man sich konsequent an die Geschäftsordnung gehalten, wäre diese Zahl nicht zu erreichen gewesen.

Rico Winterlich hatte diesmal sieben Fragen vorbereitet. Bei jenen zwei, die er stellen konnte, hielt der Bürgermeister die Antworten knapp. Diese Fragen habe er bereits mehrere Male, teils schriftlich, beantwortet.

Stefanie Schwaiger (CDU) Quelle: Picasa

Stefanie Schwaiger (CDU) bat darum, statt einer Frage im Namen von zehn Stadträten eine Erklärung abgeben zu dürfen. Diese hatte dann zum Teil mit den Anfragen zu tun. „Wenn eine Stadträtin oder ein Stadtrat keine Fragen in den Sitzungen stellt, heißt das nicht, dass sie oder er sich nicht einsetzt oder keine eigene Meinung hat“, stellte sie ihren Standpunkt dar.

Nicht jede nicht funktionierende Straßenlaterne müsse in diesem Gremium angesprochen werden. Bei solchen – und vielen anderen Anliegen – helfe oft auch ein Anruf im Rathaus. Es sei denn, man wolle unbedingt die Zeit seiner Kolleginnen und Kollegen in Anspruch nehmen.

Irreführende Zählweise

Auch die im Flyer zu 20 Monaten Stadtratsarbeit aufgeführten Zahlen zu eingebrachten Beschlussanträgen seien wenig aussagekräftig. Insgesamt habe die AfD-Fraktion acht Anträge eingebracht. Da sie teils von mehreren Räten unterzeichnet worden seien, entstünde der Eindruck, es seien 34 gewesen.

Tatsächlich habe keiner davon eine Mehrheit erhalten. Der Streit um solch einen Antrag – es ging um die von AfD und FDP im Februar 2021 angestrebte sofortige Öffnung des Einzelhandels – führte dann zu einem Rechststreit vor dem Oberverwaltungsgericht. Die genannten Räte wollten nicht akzeptieren, dass ein solcher Beschluss gegen die Corona-Schutzverordnung des Freistaates nicht im Stadtrat herbeigeführt werden könnte.

Protokolle als Quelle benannt

Rico Winterlich (AfD) Quelle: Sven Bartsch

Stefanie Schwaiger und die Räte, die jene von ihr vorgetragene Erklärung unterschrieben haben, bezeichnen den Flyer der AfD als „bodenlose Frechheit hinsichtlich der Wortwahl, der Argumentation und der zahlenmäßigen Darstellung“. Sie erwarten von Rico Winterlich und seiner Fraktion eine öffentliche Entschuldigung.

„Wir beraten das“, entgegnete der Angesprochene. Rico Winterlich betonte, dass Grundlage der aufgeführten Zahlen die Protokolle der Stadtratssitzungen seien. Außerdem habe er den Inhalt mit mehreren Anwälten abgestimmt.

Von Axel Kaminski