Zehntonner erinnert an Auszeichnung für Wermsdorfer Wald

Wermsdorf

Vor vier Jahren hat der Bund deutscher Forstleute den Wermsdorfer Wald als Waldgebiet des Jahres ausgezeichnet. Zur Auftaktveranstaltung wurde damals ein mächtiger Porphyrblock aufgestellt, der fortan an die besondere Auszeichnung erinnern sollte. Seitdem stand der beeindruckende Zehntonner zwar am Kirchenteich-Parkplatz, gab so manchem Waldbesucher allerdings Rätsel auf. Kein Wunder, denn die zunächst angekündigte Gravur ließ auf sich warten. Jetzt ist es jedoch vollbracht: Ein deutlicher Schriftzug und eine Tafel mit ergänzenden Informationen erinnern nun an das Waldgebiet des Jahres und lenken den Blick auf die Besonderheiten des Wermsdorfer Waldes.

Es sei tatsächlich nicht ganz einfach gewesen, Fachleute für die Gravurarbeit am Stein zu gewinnen, räumte Andreas Padberg, der Leiter des Forstbezirkes Leipzig, ein. „Die Firmen haben alle gut zu tun und nicht jeder macht das.“ Letztlich seien aber Mitarbeiter des Steinmetzbetriebes von Alexander Wegener aus Belgershain mit der nötigen Technik vor Ort gewesen und hätten dem Stein den Schriftzug „Wermsdorfer Wald – Waldgebiet des Jahres“ samt Umrisse des Forstes verpasst. „Zusammen mit den Erläuterungen auf der Info-Tafel erklärt sich jetzt die Besonderheit der Auszeichnung. So hatten wir uns das von Anfang an vorgestellt“, freute sich Padberg.

Erstmals sächsisches Waldgebiet ausgezeichnet

Mit der Auswahl 2018 sei erstmals ein Wald im Freistaat Sachsen ernannt worden. „Das unterstreicht die gute Arbeit der Forstleute vor Ort“, betonte er. Zwar sei das Gebiet ein Wirtschaftsfaktor – sowohl für die Bau- als auch für die Möbelindustrie und nicht zuletzt als Brennholzquelle – zusätzlich hat der Wermsdorfer Wald als eines der wenigen größeren zusammenhängenden Waldgebiete in der Nähe von Leipzig eine wichtige Erholungsfunktion. Seine unzerschnittene Fläche biete auch seltenen Arten wie Seeadler, Schwarzstorch und Uhu Lebensraum, so Andreas Padberg. „Die Auszeichnung zum Waldgebiet des Jahres hat unterstrichen, dass wir es schaffen, mit integrativer Forstwirtschaft die unterschiedlichen Ansprüche an den Wald zu vereinen“, fügte er hinzu. Das sei nach wie vor Ziel der Arbeit in den Revieren des Wermsdorfer Waldes.

Geschichte und Forschung prägen Areal

Letztlich habe auch die Jagdgeschichte und die forstliche Forschung das Gebiet geprägt. Dabei gilt der Wermsdorfer Wald unter Experten offenbar als Musterbeispiel: „Immer wieder gibt es Anfragen für Fachexkursionen und auch wir selbst sind da aktiv und bereiten derzeit zum Beispiel die nächste Regionalkonferenz vor, die am 13. Mai in Wermsdorf stattfinden soll“, blickte Padberg voraus. Diesmal gehe es um die Arbeit in nach Sturm und Trockenheit geschädigten Gebieten und den fachgerechten Waldumbau. „Wir sind da als Partner für Waldbesitzer – ob nun privat oder institutionell – immer ansprechbar“, versicherte der Forstbezirksleiter. Durch das Aktionsjahr für das Waldgebiet des Jahres sei die Nachfrage nach Veranstaltungen und Führungen noch gestiegen.

Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller (CDU) ist froh über den Einsatz der Forstleute vor Ort. „Die Menschen in der Region sind traditionell sehr stark verbunden mit ihrem Wald. Für uns ist es wichtig, dass wir bei Fragen immer einen Ansprechpartner haben und uns beraten können“, sagte er. Wenn Waldumbau nachvollziehbar sei und zudem auch der Sachsenforst Infrastruktur für Erholungssuchende wie die anlässlich des Aktionsjahres entstandene Schutzhütte auf dem Collm einrichte und pflege, werde das von den Waldbesuchern sehr wohl honoriert, betonte Matthias Müller.

Diese Bemühungen hatte auch der Bund deutscher Forstleute gelobt, als die Auszeichnung verliehen wurde. Demnach gelinge es in der Region „in besonderer Weise, die forstliche Nutzung in Einklang mit Naturschutz und Erholung zu bringen“, hieß es in der Begründung zur Auswahl. Der Wermsdorfer Wald folgte damit Gebieten wie dem Frankenwald, dem Berliner Grunewald oder dem Usedomer Küstenwald.

Forderung wiederholt: Keine Wildnisflächen

Matthias Müller wiederholte in diesem Zusammenhang abermals seine Forderung, von den Plänen der Regierungskoalition, am Collm Wildnisflächen auszuweisen, abzurücken. Demnach soll ein bis zu 1000 Hektar großes Gebiet als Prozessschutzfläche ausgewiesen und – ohne menschliche Eingriffe – sich selbst überlassen werden (wir berichteten). „Die Förster hier kennen ihre Reviere seit Jahrzehnten und arbeiten sehr verantwortungsvoll. Naturschutz spielt eine große Rolle. Es ist nicht leicht, allem gerecht zu werden. Aber ihre Arbeit hat sich sehr bewährt und sollte fortgesetzt werden“, findet der Bürgermeister.

Bleibe ein nicht unerheblicher Teil des Waldes gänzlich ohne forstliche Maßnahmen, befürchte man, dass von der viel gepriesenen Vielfalt nicht mehr viel übrig bleibe und sich stattdessen Brombeerhecken ungehindert ausbreiten könnten.

Von Jana Brechlin