Zeitzeuge berichtet: So war das Kriegsende in Oschatz

Oschatz

Wie war das an diesem 26. April 1945, als die Stadt Oschatz kampflos an die Amerikaner übergeben wurde und damit der Zweite Weltkrieg in Oschatz zu Ende war? Erhard Kaasche hat dieses Ereignis miterlebt und ist damit einer der letzten Zeitzeugen des Kriegsendes in Oschatz. Am 5. Mai 1945 übernahmen dann russische Soldaten das Kommando in der Stadt.

Öffentlicher Vortrag in Oschatz

Der mittlerweile 96-Jährige wird auf Einladung des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins über seine Erlebnisse und Eindrücke in einem öffentlichen Vortrag am Mittwoch nächster Woche, dem 13. Oktober, ab 18.30 Uhr im Thomas-Müntzer-Haus berichten. Dazu sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle Geschichtsinteressierten eingeladen. Der Vortrag „Die letzten Kriegstage 1945 in Oschatz“ war ursprünglich bereits im vergangenen Jahr geplant, musste aber wegen Corona verschoben werden.

Kriegsverwundeter im Lazarett Oschatz

Am 26. April 1945 erhielt der Panzergrenadier Erhard Kaasche, der zu diesem Zeitpunkt als Kriegsverwundeter im Lazarett Oschatz (heute Thomas-

Erhard Kasche, Zeitzeuge Kriegsende Oschatz Quelle: privat

Mann-Gymnasium) verarztet wurde, seine Entlassungspapiere aus der Wehrmacht vom Oschatzer Kampfkommandanten ausgehändigt. „Der Eintrag in seinem Soldbuch ist der Beweis, dass Erhard Kaasche einer der letzten Augenzeugen ist, die das Kriegsende in Oschatz erlebt haben“, sagt Gerald Polster, der stellvertretende Vorsitzende des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins. Polster knüpfte 2019 den Kontakt zu Erhard Kaasche, der in Oschatz geboren wurde und jetzt in Hoyerswerda lebt. Und der Heimatfreund konnte den Senior dazu bewegen, über seine Erinnerungen an die letzten Kriegstage in Oschatz zu berichten.

Kaasche wird mit seinem Sohn und seinem Enkel ins Thomas-Müntzer-Haus kommen. Bei seinem Besuch in Hoyerswerda konnte Gerald Polster bereits einige Erinnerungen von Erhard Kaasche per Tonband mitschneiden.

Von Frank Hörügel