Zensus 2022: Oschatz wird örtliche Erhebungsstelle und sucht Helfer

Oschatz

Die Stadt Oschatz bereitet sich auf den Zensus 2022 vor. „Derzeit wird im Rathaus per öffentlicher Stellenausschreibung ein Leiter für die örtliche Erhebungsstelle gesucht“, informiert der Oschatzer Hauptamtsleiter Manfred Schade. Vier weitere Stellen, die für den Betrieb der örtliche Erhebungsstelle zuständig sein werden, sind schon ausgeschrieben worden und besetzt.

Dabei stand die Stadt schon 2020 als örtlich verantwortliche Kommune, damals noch für die Regionen Oschatz und Torgau zuständig, in den Startlöchern. Doch durch die Corona-Pandemie wurde die Volkszählung 2021 mit Erfassung der Wohn- und Lebenssituation der Menschen abgesagt und in das Jahr 2022 verlegt. „Inzwischen sind die Rahmenbedingungen für den Zensus 2022 auch gesetzlich geregelt und wir sind nur noch für die Region des Altkreises Oschatz verantwortlich“, informiert Manfred Schade.

Den richtigen Startschuss für die Vorbereitung der Volkserhebung wird es indirekt erst ab dem 1. Oktober geben, wenn der oder die Leiterin der Erhebungsstelle den Posten antritt. Die Leitung der Erhebungsstelle ist auch für die weitere personelle Ausstattung zuständig, beispielsweise, wenn es darum geht, ehrenamtliche Interviewer zu gewinnen, die direkt bei den Menschen zu Hause Informationen sammeln.

Beim vergangenen Zensus, der 2011 stattfand, befand sich die örtliche Erhebungsstelle noch in Torgau. Von dort aus hatte man damals das Problem, die rund 100 Interviewer für die Collm-Region zusammen zu bekommen. Bei der Zählung 2011 wurden knapp 13 000 Haushalte in der Collm-Region per Fragebogen oder Interviewer erfasst.

Anders als bei traditionellen Volkszählungen werden beim registergestützten Zensus nicht mehr nur Einwohner befragt. Vielmehr werden hauptsächlich vorhandene Verwaltungsregister (Melderegister, Bundesagentur für Arbeit) genutzt. Lediglich ein Drittel der sächsischen Bürger wird direkt befragt. Für die Haushaltebefragung werden per Zufall Anschriften ausgewählt. Alle Personen, die an dieser Anschrift wohnen, werden um Auskunft gebeten.

Beim Zensus 2022 gelten auch die Datenschutzvorschriften. Aus den Veröffentlichungen des Zensus dürfen keinerlei Rückschlüsse auf die Angaben von Einzelpersonen oder auf andere Einzelfälle möglich sein.

Von Hagen Rösner