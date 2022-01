Zensus in Oschatz: Stadt muss Büroräume für viel Geld herrichten

Oschatz

Ab Mitte Mai laufen im Oschatzer Rathaus die Fäden für den Zensus 2022 in der Stadt und der Collm-Region zusammen. Oschatz ist eine der 48 sächsischen örtlichen Erhebungsstellen. Ursprünglich sollten von Oschatz auch die Torgauer Daten erhoben werden. Doch durch eine Umstrukturierung werden in Oschatz jetzt nur noch die Daten für den ehemaligen Altkreis Oschatz einlaufen.

Schimmel an den Tapeten

Nach dem im vergangenen Jahr bereits die Oschatzer Personalstellen für den Zensus besetzt wurden, werden nun die Räume hergerichtet. Die Büroräume im Souterrain des Rathauses sollen für die gesetzlich angeordnete Datenerhebung im Auftrag des Hauptamtes durch das Gebäudemanagement hergerichtet werden. Bei der Sanierung des Rathauses von 1991 bis 2014 wurden diese nicht modernisiert. Mit der Beräumung und Neumöblierung wurden bereits bauphysikalische Schäden in den Räumen sichtbar. Nach Schimmelbildung auf Tapeten und hinter Schränken wurde die komplette Entfernung der Tapeten in den Räumen veranlasst. Dabei kamen nicht nur bauphysikalische Defizite der Räume zum Vorschein, sondern auch eine historische Bemalung aus dem 16. Jahrhundert.

100 000 Euro Kosten

Zur Sicherung der historischen Befunde sowie der bauklimatischen Sanierung der Zensus-Büros muss die Stadt Oschatz jetzt rund 100 000 Euro in die Hand nehmen. Dazu kommt auch Zeitdruck, weil die Zensusmitarbeiter die Büros beziehen möchten. Derzeit laufen in diesem Bereich des Rathauses die Sanierungsarbeiten, die darauf abzielen, die Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen zu senken. Alter Zementputz wird entfernt und Kalkputz aufgebracht. Dabei sollen wasserdampfaufnehmende und diffusionsoffene Materialien zum Einsatz kommen.

Die Finanzierung erfolgt durch die Umschichtung von Geldern im städtischen Haushalt, da die Ausgaben für die Sanierung bei der Haushaltsplanung nicht abzusehen war.

Auf die Arbeit der Zensuserhebungsstelle wird es keinen Einfluss geben. Voraussichtlich ab 15. Mai sollen im Durchschnitt jeweils 100 Auskunftspflichtige möglichst in einem Zeitfenster von vier Wochen befragt werden, um nah an der Lage vom Zensusstichtag zu bleiben. Dazu werden die Freiwilligen im März oder April 2021 an einem halben Tag vorbereitet und geschult. Für ihre ehrenamtliche Arbeit bekommen sie eine Aufwandsentschädigung von rund 450 Euro – für die Befragung von 100 Leuten.

Von Hagen Rösner