Luppa

Zerstochene Autoreifen. Darüber würde sich wohl jeder sehr ärgern. Wenn man jedoch gerade selbst für die Feuerwehr im Einsatz war, um einen Brand zu löschen und für andere die eigene Haut zu gefährden, ist es umso dreister. So ging es am Dienstag einem Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Luppa.

Schreck nach dem Einsatz

Gegen 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und fuhren mit zehn Kameraden und zwei Fahrzeugen zum Bahndammbrand. Drei Kameraden trafen zusätzlich in der Feuerwache ein, fuhren zehn Minuten später jedoch wieder ab, da der Einsatz personell gut abgedeckt werden konnte. Schon gegen 18.30 Uhr kamen die Kameraden zurück, da der Brand mit der Hilfe anderer Wehren aus der Region binnen kürzester Zeit gelöscht werden konnte. Nach dem Säubern und Aufbereiten der Technik mussten sie feststellen, dass es in dieser kurzen Zeit ein bislang unbekannter Täter geschafft hatte, drei der vier Reifen des Pkw eines Kameraden zu zerstechen. „Als wir zurück kamen, sahen wir, dass das Fahrzeug schief stand. Wir sind wirklich stinksauer. Die Kameraden machen das freiwillig, ohne für ihren Einsatz Geld zu bekommen. Wir setzen unsere eigene Haut aufs Spiel, um anderen zu helfen und dann so etwas. Einfach unbegreiflich“, sagt Frank Weise wütend. Er war an diesem Tag der Einsatzleiter. Mehrere Fahrzeuge befanden sich auf dem Platz vor dem Gerätehaus. Der Pkw des Kameraden stand ein wenig von Blicken Fremder geschützt in einer Ecke. Weitere Fahrzeuge in der Nähe. Welche Motive der Täter hatte, ist noch vollkommen unklar. Die Polizei war vor Ort, neue Reifen wurden organisiert und nun bleibt nur die Hoffnung, dass die Versicherung – der Schaden beläuft sich etwa auf 360 Euro – einspringen wird.

Gewalt gegen Einsatzkräfte

Dass so etwas überhaupt passiert, ist für den stellvertretenden Wehrleiter Frank Weise unverständlich. „Bevor das geschehen ist, hätte ich meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass uns das hier nie passiert.“ So sieht dies auch Frank Reichel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz. Ihm sei bisher noch nicht zu Ohren gekommen, dass solche Vorfälle in unserer Region geschehen sind. „Allgemein wird das Gewaltpotential gegenüber Rettungskräfte immer höher. Ich finde das unverschämt mutwillig gegen Einsatzkräfte vorzugehen, die ehrenamtlich ihre Freizeit opfern um sich für die Sicherheit der Leute einzusetzen.“

Auf der Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Luppa läuft derweil ein Aufruf nach Zeugen: „Vielleicht hat jemand irgendetwas gesehen und kann uns weiter helfen? Es ist in dem Zeitraum von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr an der Feuerwache Luppa im Oberdorf 3A passier️t!“ Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte direkt an die Freiwillige Feuerwehr Luppa oder an die Polizei wenden. Kommentar

Von Kristin Engel