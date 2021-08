Zeugen Jehovas aus Oschatz organisieren Hilfe für Überschwemmungsopfer

Oschatz/Riesa

„Trotz der unübersichtlichen Lage und des Zusammenbruchs der Infrastruktur vielerorts haben wir in den vergangenen Tagen zahlreiche Hilfslieferungen und freiwillige Aufräumteams für mehrere Kleinstädte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz organisiert“, informiert Daniela Lange von den Oschatzer Zeugen Jehovas. Die Helferteams lieferten beispielsweise mehrere Tonnen Lebensmittel und Trinkwasser sowie Toilettenpapier, Notstromaggregate und Trocknungsgeräte in besonders betroffene Regionen der Kreise Ahrweiler, Euskirchen, Rhein-Erft und Rhein-Berg. Darüber hinaus wurden mehrere Aufräumteams mit freiwilligen Helfern auch von außerhalb organisiert. „Neben praktischen Hilfsdiensten leisteten wir vor allem seelsorgerischen Beistand, denn viele Opfer sitzen schockiert vor den Trümmern ihrer Existenz und haben traumatische Erlebnisse zu verkraften“, sagt die Oschatzerin.

Jehovas Zeugen leisten bereits seit vielen Jahren weltweit humanitäre Katastrophenhilfe. Auch Angehörige der örtlichen Gemeinde von Jehovas Zeugen in Oschatz konnten sich bereits im Vorfeld als freiwillige Helfer für den Katastrophenfall registrieren. „Durch diese Vorarbeit ist die Informationskette jetzt im Ernstfall schnell geknüpft“, sagt Thomas Lauterbach, Leiter des Katastrophenhilfskomitees für NRW. „Es ist für uns als Christen selbstverständlich, zu helfen, wo wir können.“ Für die nächste Zeit werden weitere Teams mit freiwilligen Helfern organisiert.

Von Hagen Rösner