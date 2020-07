Zielgruppe in Oschatz für große Konzerte ist zu klein

Oschatz

Da haben wir dieses Phänomen mal wieder: In Oschatz wird den Einwohnern der Stadt etwas Außergewöhnliches geboten – und die Resonanz entspricht nicht den Erwartungen. So ist es mit einem der ältesten Gasthäusern Sachsens – dem Gasthof „Zum Schwan“. Seit seiner Wiedereröffnung im Jahr 1999 ist es nicht gelungen, mit diesem Lokal die Herzen der Oschatzer zu erobern. Ähnlich ergeht es dem Platsch-Erlebnisbad, dessen Gäste bisher mehrheitlich aus dem Umland kamen. Und diese Tendenz hat sich auch beim jüngsten Konzert-Wochenende am Oschatzer Finanzamt bestätigt, bei dem Veranstalter Steven Dornbusch von der Resonanz des einheimischen Publikums enttäuscht war. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Wahrscheinlich gibt es einfach zu wenige zahlungskräftige Oschatzer in der Zielgruppe für diese beiden Konzerte. Und daran wird sich angesichts der Bevölkerungsentwicklung auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Zum Glück ist die Strahlkraft von „Gestört aber geil“ und „Goitzsche Front“ so groß, dass Fans auch weite Anfahrtswege in Kauf nehmen. Großveranstaltungen in Oschatz werden auch in Zukunft nur funktionieren, wenn ein Großteil der Besucher von auswärts anreist.

E-Mail: f.hoeruegel@lvz.de

Von Frank Hörügel