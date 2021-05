Zigarettenautomat in Oschatz gesprengt

Oschatz

Unbekannte Täter haben am späten Montagabend gegen 22.45 Uhr in der Mühlberger Straße in Oschatz einen Zigarettenautomaten gesprengt. Das Gerät sei durch die Explosion völlig zerstört worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Täter nahmen die im Automaten befindliche Geldkassette sowie eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln mit und flüchteten.

Anwohner hören lauten Knall

Anwohner hatten einen lauten Knall vernommen, den beschädigten Automaten entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten dann ein großes Splitterfeld sowie auf dem Boden liegendes Bargeld und mehrere Zigarettenschachteln fest. Die Oschatzer Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Wie hoch der entstandene Sach- und Stehlschaden ist, stand zunächst noch nicht fest.

Von LVZ