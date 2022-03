Oschatz

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden sprengten Unbekannte mittels eines pyrotechnischen Gegenstands einen Zigarettenautomaten, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Das geschah gegen 3 Uhr in der Straße Am Langen Rain. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht abschließend beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lvz