Zirkus Alexander trauert vor Gastspiel in Oschatz um totes Kamel

Wurzen/Oschatz

Es scheint, als würde dieser Alptraum für die Familienmitglieder des Zirkus Alexander, der in Wurzen fest steckt, nie enden. Ein Tiefschlag folgt dem nächsten. Erst die Botschaft, dass sie aufgrund der Corona-Krise nicht weiter gastieren dürfen, zudem der kaputte Lkw und nun musste vor wenigen Tagen auch noch Kamel Horos in die Tierklinik nach Leipzig gebracht werden.

Zirkusleute sind geschockt

Schnell wurde eine Transportmöglichkeit organisiert. Das Tier musste sofort operiert werden. Und trotz der Eile hat es Horos nicht geschafft. „Wir sind alle geschockt. Schon in der Nacht zuvor schien es ihm nicht gut zu gehen. Er hat das Futter nicht angerührt. Mein Mann ist immer wieder hin, hat nach ihm gesehen. Doch dann haben wir nicht lange gewartet und sind in die Klinik. Wir sind unendlich traurig, da unsere Tiere nicht nur unser Kapital sind, sondern viel mehr noch zu unserer Familie gehören. Wir haben den zweijährigen prachtvollen Hengst groß gezogen. Und nun ist er nicht mehr da“, sagt Vivian Freiwald traurig.

Zwillingsbruder des verstorbenen Kamels braucht dringend Gefährten

Die Familie versteht nicht, was geschehen ist. Die Befunde liegen noch nicht vor. Viele Fragen sind offen. Besonders die Frage, wie Kamel Massai dies alles verkraften wird. Denn der Zwillingsbruder des verstorbenen Kamels braucht dringend einen Gefährten. Es wurde bereits herumtelefoniert, ob jemand helfen könnte. „Aber natürlich möchte niemand einfach so ein Kamel abgeben. 3500 Euro kostet normalerweise ein Kamel. Das ist viel Geld. Vor allem, weil wir derzeit ohne Gastspiele auch keine Einnahmen haben. Doch Massai sollte auf gar keinen Fall lange alleine bleiben.“ Wie sie das Problem lösen können, wissen sie noch nicht. Sie hoffen noch einmal auf die Unterstützung der Leute. Sie wünschen sich, dass der neue Gefährte für Massai noch in die Familie kommt, bevor sie ihr Gastspiel fortsetzen und als erstes Oschatz ansteuern wollen.

Spenden willkommen

Wer der Familie unter die Arme greifen möchte, kann sich per Telefon 0177 6061990 an sie wenden oder eine Spende an Vivian Freiwald DE 63 1001 0010 0693 1161 19 überweisen.

Von Kristin Engel