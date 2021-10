Oschatz

Die Nutzer des Garagenkomplexes an der Merkwitzer Straße mit weit über 100 solcher Unterstellmöglichkeiten sind sauer: Seit vielen Jahren zahlen sie Pacht und Miete an die Oschatzer Wohnstätten GmbH als Vermieter und Verpächter der Garagen – für das überwiesene Geld, sagen sie, bedürfe es aber einer Gegenleistung.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung an und um die Garagen zeichnen die Mieter und Pächter verantwortlich und tragen die Kosten dafür. Räum- und Streupflicht bei Schnee im Winter, das Entfernen von Laub und Unkraut – auch aus Straßeneinläufen und Schnittgerinne, für all das und mehr kommen sie selbst auf. Das regeln Verträge.

Zu den genannten Leistungen seien die einzelnen Parteien jedoch nicht mehr in der Lage und hätten dies auch gegenüber der Wohnstätten GmbH deutlich gemacht. Die Reaktion: Ein Schreiben der Wohnstätten GmbH mit der Drohung, die Garagennutzung einzustellen und den Garagenkomplex zu schließen, wenn die Leistungen nicht wie vereinbart erbracht werden. So sei es in der Vergangenheit schon bei Garagen in der Oststraße geschehen.

„Mit zunehmendem Alter wird es schwierig für die meisten Betroffenen, den auferlegten Pflichten nachzukommen. Sie haben das Rentenalter schon vor geraumer Zeit erreicht und sind somit nicht mehr ohne Weiteres in der Lage, für die genannten Leistungen Sorge zu tragen“, sagt Garagenmieter Manfred Bajewsky stellvertretend für eine Vielzahl von Nutzerinnen und Nutzern. Er zeigt sich, wie zahlreiche andere Garagenmieter und -pächter auch, sehr verwundert über das Verhalten der Oschatzer Wohnstätten GmbH. „Statt eines Gesprächsangebotes gleich eine solche Drohung auszusprechen. Das ist doch keine Art miteinander umzugehen.“ Er und andere Betroffene seien bereit, für die entsprechenden Leistungen einen Obolus zu zahlen, wenn diese erledigt und die Kosten auf die einzelnen Parteien umgelegt würden.

Der Geschäftsführer der Oschatzer Wohnstätten GmbH Marc Ertzold begründet die Entscheidung damit, dass bei den Garagen im Vergleich zu einer Mietwohnung keine Betriebskosten erhoben und damit auch keine Betriebskosten abgerechnet werden können. Eine solche Abrechnung stelle seiner Ansicht nach einen unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand dar. „Das trifft im übrigen auch zu, wenn wir die Aufgaben erledigen oder erledigen lassen würden und dann den Nutzern in Rechnung stellen“, so Etzold auf Nachfrage.

Die Einnahmen aus Pacht und Miete für die insgesamt rund 130 Garagen würden verwendet, um den damit verbundenen regulären Aufwand zu decken. „Bei einer Außenprüfung durch das Finanzamt wurde zudem festgestellt, dass wir bei Vertragspartnern, die eine Garage oder einen Stellplatz nutzen, aber keinen Wohnraum angemietet haben, Umsatzsteuer abführen müssen“, sagt der Geschäftsführer.

Für jene Garagennutzer, die die vereinbarten Pflichten nicht allein selbst erbringen können, empfiehlt Etzold die Erledigung in gemeinschaftlichen Arbeitseinsätzen, wenn möglich mit jüngeren Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten („Das Bewusstsein dafür war einmal da, scheint aber abhanden gekommen zu sein“) oder die Beauftragung eines Unternehmens durch die Pächter und Mieter.

Von Christian Kunze