Oschatz

Noch bis voraussichtlich zum 20. Dezember ist die Mühlberger Straße in Zschöllau zeitweise für den Verkehr gesperrt. Bei einer Videobefahrung des Mischwasserkanals stellte der zuständige Abwasserverband Untere Döllnitz Korrosionsschäden im Sohlbereich der Kanäle fest, besonders zwischen dem Ortsausgang nach Terpitz und dem Abzweig in die Mannschatzer Straße hinter dem Kreisverkehr.

Sanierung auf 500 Metern

Seit dem Jahr 2009 ist die Pumpstation Terpitz über eine Druckleitung an den Kanal angeschlossen. Um die weitere Betonkorrosion zu verhindern, zogen Mitarbeiter der Aarsleff Rohrsanierungs GmbH Dresden Inliner ein. Diese schützen vor weiteren Schäden und erhalten die Standsicherheit“, so Sprecherin Ricarda Wohllebe. Renoviert werden müssen rund 500 Meter Kanal mit anschließendem Öffnen und Setzen von Hutprofilen bei 49 Anschlüssen. Diese Öffnungen für die Kanäle werden gefräst.

Unerwartete Schäden

Zu Einschränkungen im Verkehr kann es außerdem noch die gesamte kommende Woche am Kreisverkehr kommen. Bei den Arbeiten zur Kanalsanierung wurden unerwartete Ablagerungen im Kanal in der Mannschatzer Straße gefunden, die nun zusätzlich beseitigt werden müssen. Dabei handelt es sich nach Angaben des Abwasserverbandes um ein Gemisch aus Beton und Bitumen, dass auf etwa sieben Metern im Kanal vorgefunden wurde. „Wir empfehlen Kraftfahren, den Kreisverkehr weiträumig zu umfahren“, so Ricarda Wohllebe weiter.

Von Christian Kunze