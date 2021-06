Zu alt für Telekomvertrag? Oschatzer (81) fühlt sich diskriminiert

Oschatz

Reiner Müller ist Hobbytüftler, entwirft Geschicklichkeitsspiele und ist mit seinen 81 Jahren auf dem aktuellen technischen Stand. Deshalb fühlte sich der Oschatzer gut gerüstet, als ihn ein Vertreter im Auftrag der Telekom in seiner Wohnung in der Bergstraße aufsuchte und darüber informierte, dass in Kürze ein Glasfaseranschluss in diesem Haus installiert werde. In diesem Zusammenhang biete er eine Beratung an, habe der Vertreter gesagt.

Als Reiner Müller schließlich noch nach seinem Geburtsdatum gefragt wurde, gab er den 1. September 1939 an. Da war erst mal Ruhe. „Dann wurde mir gesagt: Das geht nicht, ich darf Sie gar nicht beraten“, berichtet Reiner Müller. Als Grund wurde ihm genannt, dass er zu alt sei. Die Beratung könne deshalb nur telefonisch von der Telekom übernommen werden.

Schutz älterer Leute

Bei der Telekom habe er anschließend die telefonische Auskunft bekommen, dass diese Regelung zum Schutz der älteren Leute getroffen worden sei, damit die nicht zu einem Vertrag überrumpelt würden. Reiner Müller fühlt sich nun wegen seines Alters diskriminiert. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so etwas in Deutschland gibt“, ärgert er sich.

Selbstverpflichtung der Direktvermarkter

Laut Telekom-Pressesprecher Georg von Wagner nimmt die Telekom über andere Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Direktvermarktung in Anspruch. Dabei werden Privatkunden durch diese Vertriebsmitarbeiter an der Haustür und ohne Voranmeldung angesprochen und beraten. „Die in unserem Auftrag arbeitenden Dienstleistungsunternehmen für Direktvermarktung haben sich selber dafür entschieden, keine Bewohner an Haustüren anzusprechen, die das 80. Lebensjahr überschritten haben. Dieses Vorgehen erfolgt also nicht auf unser Verlangen“, so von Wagner. Er könne das aber aufgrund des hohen Beschwerdeaufkommens und der oftmals negativen Berichterstattung über Haustürgeschäfte mit älteren Menschen nachvollziehen. „Diese Regelung dient also in erster Linie dem Verbraucherschutz“, so der Telekom-Pressesprecher.

Alternativen zum Abschluss an der Haustür

Nach Angaben von Georg von Wagner gebe es für ältere Menschen Alternativen zum Vertragsabschluss an der Haustür. Vertragsabschlüsse seien auch in den Geschäftsräumen der Telekom oder übers Internet und am Telefon möglich. „Es handelt sich also auch nicht um eine Diskriminierung bei der Begründung von Verträgen beziehungsweise im Hinblick auf den Zugang zu Dienstleistungen“, erklärt der Telekom-Sprecher.

Um die Benachteiligung älterer Menschen zu verhindern, hat der Bund extra in Berlin eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet.

Von der unternehmerischen Freiheit gedeckt

Und wie wird der Umgang mit dem 81-jährigen Oschatzer Reiner Müller dort bewertet? „Unser Beratungsteam sieht hier keine Altersdiskriminierung, da es sich um unterschiedliche Vertriebswege handelt und um die Frage, welche Zielgruppen für welchen Vertriebsweg angesprochen werden. Das ist von der unternehmerischen Freiheit gedeckt“, erklärt Pressesprecher Sebastian Bickerich die Einschätzung seiner Behörde. Die Zugangsmöglichkeiten seien im Prinzip für alle Kunden gleich – unabhängig vom Alter. Wer als Kunde einen Vertrag schließen wolle, könne in den Shop gehen oder über das Telefon oder das Internet einen Vertrag schließen. Bickerich: „Beim Haustürgeschäft will der Kunde von sich aus ja zunächst gerade keinen Vertrag schließen. Er wird an der Haustür angesprochen und dann in ein Verkaufsgespräch verwickelt, das dann in einen Vertragsschluss münden kann. In diesem Falle können Altersgrenzen – auch zum Schutz vor solchen ,Haustürgeschäften’ – zulässig sein.“

