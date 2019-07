Mügeln

Manchmal genügen Seifenblasen: „Der schönste Gewinn heute“, sagte die Mügelnerin Antje Loth, während ihre fast vierjährige Tochter Veda glitzernde Blasen über das Vereinsgelände des Bürger- und Heimatvereins Altmügeln/Crellenhain schickte.

Dort war sie in ihrer Altersgruppe ziemlich allein: Trotz Hopseburg, Tombola und Spielstrecke, die der Verein mit Unterstützung von Stefan Bräuer und dem KFZ Service Lippert auf dem Berg in Crellenhain bereit hielt. „Die Kinder mögen das, vor allem die Tombola“, sagte auch Antje Loth. „Aber bei der Wärme – das Stadtbad ist bestimmt voll. Unser Großer hat es auch vorgezogen, baden zu gehen“, erzählte sie.

Bürger- und Heimatverein hofft auf Abendstunden

„Es wird einfach zu warm sein und zu viel Konkurrenz: Das Stadtbad und der Tag der offenen Baustelle am Geoportal“, vermutete auch Alexandra Reimann, Schriftführerin beim Bürger- und Heimatverein und am Wochenende die exklusive Losverkäuferin für die kleine Veda.

„Wir haben 17 Uhr noch eine Filmvorstellung, vielleicht kommen dann noch ein paar Familien“, hoffte sie. Die machten sich beim 6. Crellenhainer Bergfest rar.

Zur Galerie Zum 6. Crellenhainer Bergfest zeigte der Bürger- und Heimatverein Altmügeln/Crellenhain historische Filmaufnahmen von Mügeln. Das Motto kam vor allem bei der älteren Generation gut an. Wir haben für euch ein paar Bilder.

Filmstunde mit Historischem aus Mügeln

Im Vereinsheim wurden alte Filme aus Mügeln gezeigt: Die Filme „Fotofilm vom Heimatfest 1956“, „1000-Jahrfeier von Mügeln“ und „1025 Jahre Mügeln“ flimmerten per Beamer an der Wand.

Die historischen Zeitdokumente zogen besonders die Älteren an, die bei einem kalten Getränk in Erinnerungen schwelgten. Zumindest bei ihnen klappte es, mit dem diesjährigen Motto, Leute auf die Anhöhe zu locken.

Drachenfest im September

Das gelang in Vorjahren, als das ursprüngliche Seifenkistenrennen mangels Startern weggefallen war, mit wechselhaftem Erfolg: Karusselle, lebendiges Tischfußball oder auch Motoren – sie lockten jeweils ein spezifisches Publikum an, aber so Reimann, nicht viele Besucher darüber hinaus.

Besser angenommen seien die Veranstaltungen außerhalb der Sommerurlaubssaison. So richtet der Verein am 29. September zum neunten Mal sein Drachenfest aus, am 29. November gibt es wieder das „Vorglühen“ zum Weihnachtsmarkt und am 15. Dezember schließlich den Adventszauber.

Von Manuel Niemann