Mügeln

In der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag begrüßte Stefanie Schwaiger (CDU) ausdrücklich den Aufruf der Stadt, mit dem Freiwillige gesucht werden, die Wohnungen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine herrichten sollen. Es sei „ schön, dass es diesen Aufruf auf der Internet-Seite der Stadt“ gäbe.

Allerdings hätten die Verfasser dabei für ihren Geschmack zu tief in die Klischeekiste gegriffen. So war bis letzten Freitag dort zu lesen, dass kräftige Männer zum Transport und Aufbau von Möbeln sowie fleißige Frauen für Reinigungsarbeiten gesucht würden. Sie könne sich zum Beispiel vorstellen, dass auch Männer ganz gut putzen könnten und dass man sie nicht wegschicken werde. Vor allem bitte sie darum, diesen Aufruf neutraler zu formulieren.

Frauen zum Putzen und Männer für den Möbelaufbau?

Auch wenn einige Räte wegen dieses Einwandes die Augen verdrehten, steht nun ein neuer Text auf der Website der Stadt. Dort heißt es nun: „Wir suchen viele fleißige ehrenamtliche Helfer, die uns z.B. dabei unterstützen Wohnungen vorzurichten (Möbeltransport und -aufbau, Reinigungsarbeiten) oder den Ankömmlingen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen (idealerweise mit ukrainischen Sprachkenntnissen).Bitte melden Sie sich bei der Stadtverwaltung Mügeln unter 034362 4100 oder 0160 5805544, wenn Sie helfen können“.

Wie Bürgermeister Johannes Ecke in der Ratssitzung erläuterte, erwarte man bereits in dieser Woche erste ukrainische Flüchtlinge in der Stadt. Er zeigte sich erfreut darüber, dass es bereits eine große Zahl von Hilfsangeboten gäbe.

Von Axel Kaminski