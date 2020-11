Zu viele leere Betten – Wermsdorf verzichtet auf Fremdenverkehrsabgabe

Wermsdorf

Als „beunruhigend“ bezeichnete Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) zur Ratssitzung am Donnerstag die Zahl der Corona-Infizierten in der Region. Der Altkreis Oschatz sei ein Hotspot, in den übrigen Städten von Nordsachsen sei die Zahl deutlich niedriger. „Das ist auch an Mitarbeitern der Gemeinde nicht vorbeigegangen – und das sind nicht alles Angehörige einer Risikogruppe“, drückte er seine Besorgnis aus.

Kita Lampersdorf geschlossen

In der Kommune beschäftige man sich jeden Tag mit der Situation. Wechselnd würden Quarantäne-Fälle in den Schulen und Kindertagesstätten auftreten. So habe derzeit die Kita in Lampersdorf komplett schließen müssen. „Die Eltern sind da dankenswerter Weise sehr verständnisvoll“, sagte Müller. Er räumte ein, dass man Empfehlungen zum Infektionsschutz nicht immer vollkommen folgen könne. „Wir verstehen, dass man Gruppen nicht mischen sollte, dem sind aber reale Grenzen gesetzt“, erklärte der Bürgermeister mit Verweis auf die räumlichen Gegebenheiten in den Kitas und der Zahl der Beschäftigten. „Aber es geben sich alle große Mühe“, versicherte er.

Keine Auswirkungen auf kommunalen Haushalt

Rein wirtschaftlich sei die Pandemie bisher ohne Auswirkungen für die Kommune geblieben, dabei sei unklar, wie sich die Lage im kommenden Jahr darstelle. Zuvor hatte der Wermsdorfer Gemeinderat einstimmig den Beschluss gefasst, 2020 die Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe auszusetzen. Durch die Einschränkungen und zeitweilig geschlossenen Übernachtungsmöglichkeiten werde man darauf verzichten.

2000 Euro Einnahmen im vergangenen Jahr

Normalerweise fordert die Gemeinde die Zahlen von Hoteliers und Privatvermietern quartalsweise ab. Das hat man schon im Frühjahr nicht getan. Im vergangenen Jahr flossen so rund 2000 Euro zusätzlich in den Haushalt. 2020 wäre der Beitrag auch ohne coronabedingte Schließungen deutlich geringer ausgefallen, weil der „Goldene Hirsch“ in der Ortsmitte geschlossen ist.

Zeichen der Solidarität

Bürgermeister Matthias Müller nannte den Verzicht auf die Fremdenverkehrsabgabe deshalb auch einen symbolischen Akt. „Die Summe ist nicht groß und es rettet niemanden, wenn wir die nicht erheben“, räumte er ein. „Das können wir aber tun, um solidarisch mit unseren Hoteliers und Privatvermietern zu sein“, fügte er hinzu.

Von Jana Brechlin