Zu wenige Oschatzer Stadträte: Gremium befasst sich nur mit Gewerbegebiet

Der Oschatzer Stadtrat arbeitet derzeit offenbar auf Sparflamme. Bereits die zweite Sitzung in Folge war das Gremium am Dienstagabend im Müntzerhaus nur eingeschränkt arbeitsfähig. Der Grund: Von 25 Stadträten fehlten 13 Abgeordnete, darunter die AfD-Fraktion komplett.

Kein Beschluss zu verkaufsoffenen Sonntagen

Dies hatte die Folge, dass von fünf Tagesordnungspunkten in der öffentlichen Sitzung nur ein Thema abgearbeitet werden konnte. Die anderen Sitzungsthemen sollen bei der nächsten Beratung im April erneut vorgetragen werden. Dabei ist jedoch Eile geboten. Denn die Oschatzer Räte wollten auch die verkaufsoffenen Sonntage in der Stadt festlegen. Das fiel jedoch flach. Aber schon am 10. April sollen die Innenstadthändler anlässlich des Frühlingsfestes ihre Läden öffnen dürfen. Bis jetzt fehlt mit dem Beschluss der Abgeordneten die rechtliche Grundlage.

Bebauungsplan abgearbeitet

Auf einem guten Weg ist unterdessen die Arbeit am Bebauungsplan für das „Gewerbegebiet B“. Es handelt sich hier um eines der ersten Oschatzer Gewerbegebiete, die nach der Wende entstanden sind. Räumlich wird das Areal vom Striesaer Weg, der Filderstädter Straße, dem Trebicer Weg und der Venissieuxer Straße eingegrenzt. Im vergangenen Jahr hatte der Oschatzer Stadtrat die Änderung des Bebauungsplanes auf den Weg gebracht. Nach der Auslegung des Dokuments mussten jetzt die öffentlichen Belange vom Stadtrat abgewogen werden.

Warum dieser verwaltungstechnische Akt jetzt erfolgen musste, sagt Lutz Stein vom Oschatzer Bauamt: „Das Gewerbegebiet entstand Anfang der 90er Jahre. Eine Bearbeitung des Bebauungsplanes gab es Ende der 90er Jahre, sodass jetzt die Unterlagen einerseits an die reale Entwicklung auf dem Gelände als auch an die neuen gesetzlichen Vorschriften anzupassen sind“. Bei der Abwägung der Stadträte wurde auch deutlich gesagt, dass auf dem Gebiet keine Neuansiedlungen zu erwarten und vorgesehen sind.

Von Hagen Rösner