Züchter treffen sich in Hofer Turnhalle

Hof

Nicht jeder würde auf Hof kommen, wenn ein zentral gelegener und gut erreichbarer Ort gesucht wird. Angelika Estel vom German dog breeder club sieht dort diese Vorzüge. Der Verein für Rassehundezüchter mit deutschlandweit knapp 60 Mitgliedern hat schon mehrere Ausstellungen in Hof durchgeführt.

Am Sonntag war Premiere in der Halle des Sport- und Freizeitzentrums. „Der Mietpreis ist günstig, obwohl Herr Rüster für uns auch Auf- und Abbau übernimmt“, betont Angelika Estel. Dazu sei die Versorgung einschließlich Kaffee am Morgen und Imbiss bis zum Veranstaltungsende gesichert.

Für Ulla Seim aus Plauen wäre am Sonntag der Weg ins größere und bekanntere Hof in Bayern deutlich kürzer gewesen. Obwohl sie selbst Weimaraner und Cimarron Uruguaya züchtet, war sie diesmal nicht zeitig aufgestanden, um mit ihren Tieren um Pokale und Urkunden zu kämpfen. Die Plauenerin legte nach mehreren erfolgreich bestandenen Zwischenprüfungen ihre Prüfung als Wertungsrichterin ab. „Es gibt über 400 Hunderassen. Mit spezielleren und selteneren befasst man sich im Vorfeld, sobald sie in den Anmeldungen auftauchen“, erklärte Ulla Seim die Herausforderung.

Zur Galerie Rund 30 Züchter stellen sich im Sport- und Freizeitzentrum den Wertungsrichtern

Eine weite Anfahrt hat auch Petra Weiler auf sich genommen. So gegen 6 Uhr sei sie aufgestanden, um mit ihrer Beewer Yorkshire Terrier-Dame „Hautevolee Baroness von Hamlet“ pünktlich vor Ort zu sein. Frühstück habe es zuhause in Milda bei Jena nicht gegeben, dazu sei ja in Hof Gelegenheit gewesen. „Das ist eine schöne Atmosphäre hier mit freundlichen Leuten, aufmerksamen Veranstaltern und mit Frau Estel als einer einer sehr professionellen Leiterin“, zeigt sie sich rundum zufrieden.

Hundezüchter reisten von weither an

Zwischen den weit angereisten Hundezüchtern mit Daisy, Cora, Astrid und wie all ihre Lieblinge heißen, nimmt sich die Anfahrt von Nicole Mintzlaff wie eine Gassi-Runde aus. Tatsächlich wohnt die Raitzenerin sozusagen um die Ecke. Nach eineinhalb Jahren Pause wegen Krankheitsfällen in der Familie präsentiert sie in Hof wieder einmal eigene Zuchtergebnisse. Sie nimmt dafür aber auch weitere Wege in Kauf, war früher schon in Dortmund oder Kassel.

Rund 30 Züchter waren dabei

Rund 30 Züchter führten in Hof ihre Tiere in den Ring. Ein Ergebnis, mit dem Ausstellungsleiterin Angelika Estel durchaus zufrieden ist. Wer aus der Nachbarschaft mal etwas anderes sehen möchte als Nachbars Hund, wäre hier durchaus an der richtigen Adresse. Für Besucher ist der Eintritt frei und am 15. Dezember gibt es an gleicher Stelle die nächste Ausstellung. Während der Titel „Best of Show“ an einen Mini Australian Shepherd aus Sangerhausen ging, blieb der Titel in der Baby Class in der Region. Carina Mücke-Drasdow aus dem Ostrauer Ortsteil Münchhof gewann ihn mit einer Französischen Bulldogge.

Von Axel Kaminski