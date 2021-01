Züchterin aus Olganitz und Hundeflüsterin aus Oschatz

Olganitz/Fliegerhorst

Viele Themen und viele Menschen haben uns im zurückliegenden Jahr bewegt. Im Rückblick auf 2020 kommen mir etliche Gespräche, die ich geführt habe, in den Sinn, bei denen ich erstaunt war. Darüber, was es so alles gibt in unserer Region und erstaunt, welche Leidenschaften Menschen haben.

Liebe zu Haustieren

Zwei Frauen sind mir da noch lebhaft in Erinnerung: Annett Oschatz in Olganitz und Nicole Lehmann im Fliegerhorst. Temperamentvoll und geradezu die eine, eher zurückhaltend und beobachtend die andere. Beide eint ihre Liebe zu Tieren im Allgemeinen und zu Hunden im Besonderen.

Hobby zum Beruf gemacht

Schon 2009 machte Annett Oschatz ihr Hobby zum Beruf und züchtet seitdem begeistert und erfolgreich Möpse. Die Welpen aus der Olganitzer Zucht haben mittlerweile in ganz Europa ihr Zuhause gefunden. Bis die Tiere Olganitz verlassen und zu ihren neuen Besitzern ziehen, genießen die Hunde bei Familie Oschatz eine 24-Stunden-Rundumbetreuung.

Steigende Nachfrage im Coronajahr

Und hatte die Züchterin schon bisher gut zu tun, stiegt die Nachfrage nach den knuffigen kleinen Vierbeinern im Coronajahr 2020 noch einmal deutlich an. Für die Olganitzerin kein Wunder: „Bei all den Einschränkungen – und in manchen Ländern gab es zeitweilig sogar strenge Ausgangsregelungen – da sind die Menschen froh, wenn sie mit ihrem Hund vor die Tür gehen können“, weiß sie.

Möpse verbreiten Freude

Selbst Hundefreunde, die wegen des täglichen Weges zur Arbeit und einem stundenlangen Bürojob auf ein eigenes Tier verzichten mussten, konnten sich diesen Wunsch nun dank ins Homeoffice verlegter Tätigkeit erfüllen. Und Annett Oschatz verweist auch auf den guten Einfluss eines Haustieres, besonders dem der Möpse. „Der Mops ist kein Jagd- oder Hütehund. Seine einzige Aufgabe ist es, Freude zu verbreiten“, beschreibt sie. „Diese Hunde sorgen einfach für gute Laune. Sie sind sehr anpassungsfähig und freuen sich, am Leben ihrer Leute teilhaben zu können.“ Diese Freude übertrage sich auch auf die Besitzer – und davon könne man in schwierigen Zeiten gar nicht genug abbekommen, ist sie überzeugt.

Nicole Lehmann mit ihrem Hund Donald. Quelle: Colorful Life Photographie Celine Leipert

Auf ein fröhliches ausgeglichenes Leben mit Haustieren setzt auch Nicole Lehmann aus dem Oschatzer Fliegerhorst. Die junge Frau holte vor Jahren ihren Hund Donald aus dem Tierheim und rätselte über die Ängstlichkeit des kleinen Kerls, der sich bei Besuchern und lauten Geräuschen schnell versteckte und anhaltend unsicher war. Nach dem Besuch beim Tierarzt und einer Tierpsychologin kamen Besitzerin und Hund schließlich zu einer Expertin für Tierkommunikation. Die Frau, so schildert es die Oschatzerin, nahm gedanklich Verbindung zu Donald auf und konnte daraufhin Hund und Frauchen helfen, Ängste abzubauen und eine stressfreie Beziehung zu pflegen.

Nach eigener Erfahrung folgt Ausbildung

Bei Nicole Lehmann hatte das so viel Eindruck hinterlassen, dass sie sich selbst zur Tierkommunikatorin ausbilden ließ und heute anderen Besitzern hilft, ihr Haustier besser zu verstehen und eine gute Bindung aufzubauen. Auf der Internetseite seelengefuehl.de bietet sie ihren Dienst an.

Auf die eigenen Sinne verlassen

Für andere sei das Spinnerei, weiß die junge Frau, doch sie verlasse sich auf ihre Sinne und konzentriere sich auf die Tiere. Was sie dabei für Schlüsse zieht, habe schon viele Halter von Haustieren überzeugt. Nur weil der Verstand etwas nicht greifen könne, bedeute das nicht, dass etwas nicht funktioniere. „Manchmal fließen Tränen vor Dankbarkeit, wenn wir auf diese Weise offene Fragen beantworten und Probleme lösen können“, beschreibt Nicole Lehmann, „wenn ich helfen kann, sind alle glücklich.“

Tiere als Familienmitglieder schätzen

Heute gehöre ein Tier oft wie ein Familienmitglied dazu, die Wertschätzung gegenüber Hund, Katze & Co steige. „Deshalb wollen die Besitzer auch sicher sein, dass sich ihre Lieblinge wohlfühlen und hier kann Tierkommunikation Sicherheit schaffen“, sagt sie.

Von Jana Brechlin