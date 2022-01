Zug von Gleis 9 3/4: Twitter-Account verbreitet falsche Fahrplanänderungen

Oschatz

„Der Zug nach Oschatz Körnerstr. fährt heute vom Gleis 9 ¾ ab. Ist heute leider so“, meldete der Twitter-Account „Bahnhofschef“ im vergangenen Jahr. Das lässt zwar Harry-Potter-Herzen höherschlagen, ein Gleis 9 ¾ gibt es in Oschatz aber natürlich nicht. Und schon gar nicht an einer Haltestelle „Körnerstraße“, denn der Regionalexpress zwischen Dresden und Leipzig hält in Oschatz nur am Bahnhof. Doch wer treibt auf der Social-Media-Plattform im Internet mit falschen Fahrplanänderungen sein Unwesen?

Bahnhofschef erfindet neue Zugverbindungen

Mit Meldungen wie „Der Zug nach Oschatz fährt heute um etwa 15 Minuten später“, könnte der Account tatsächlich Bahnfahrende in die Irre führen. Auch wenn andere Tweets sofort stutzig machen: „Der Zug nach Glossen endet heute in Eckartsberga (Thüringen). Ist heute leider so“, so lautete ebenfalls im vergangenen Jahr ein Post. Eine Zugverbindung von Glossen bis nach Thüringen? Hier kann etwas nicht stimmen.

Computerprogramm veröffentlicht Tausende Tweets

Ein genauer Blick auf das Profil verrät: es handelt sich bei dem Account um einen sogenannten Twitter-Bot. Dieser Bot, abgeleitet vom englischen Wort „robot“, sei ein automatisiertes Computerprogramm, das entwickelt wurde, um nach einem bestimmten Algorithmus Posts zu veröffentlichen, so die Bundeszentrale für politische Bildung auf ihrer Website. Seit Juni 2016 stellt der „Bahnhofschef“ täglich Falschmeldungen zum öffentlichen Verkehr in ganz Deutschland online – und das im Zehn-Minuten-Takt und auch für die Region Oschatz. „Alles Lug und Betrug“, steht in der Profilbeschreibung. Mittlerweile wurden mehr als 286 000 Posts auf dem Profil veröffentlicht.

Wer den Social Bot ins Leben gerufen hat, ist unklar. Heutzutage bedarf dies jedoch keiner großen Computerkenntnisse mehr; zahlreiche Websites bieten das kostenlose Erstellen solcher Social Bots mit nur wenigen Klicks an. Das ist wohl einer der Gründe, warum man ihnen auf sozialen Netzwerken immer häufiger begegnet, so auch auf Instagram und Facebook.

Bots könnten großen Einfluss haben

Während es sich beim Bahnhofschef um einen harmlosen Bot zu handeln scheint, könnten diese in bestimmten Situationen auch mehr Schaden anrichten, so das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auf dessen Website. Mit Falschmeldungen und Überflutungen an Posts zu bestimmten Themen könnten sie potenziell Einfluss auf Diskurse sowie die politische Meinungsbildung nehmen, heißt es dort.

Deswegen sei es wichtig, dass Nutzerinnen und Nutzer Kommentaren und Posts im Internet stets kritisch gegenübertreten und gegebenenfalls deren Informationsgehalt mit zuverlässigen Quellen prüfen. Das gilt auch für die Meldungen des „Bahnhofschefs“: Über Fahrplanänderungen informiert man sich am besten mit der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn oder der Website der Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH).

Von Fabienne Küchler