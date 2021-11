Dahlen

Wegen Arbeiten an Weichen zwischen Borsdorf und Machern, verändern sich am Donnerstag und Freitag die Fahrzeiten der letzten beiden Züge in Richtung Dresden. Der Regionalexpress 22.00 Uhr fährt pünktlich am Leipziger Hauptbahnhof los und verspätet sich am Donnerstag ab Borsdorf. Er kommt deshalb erst 22.32 Uhr in Dahlen (Oschatz: 22.38 Uhr) an. Der letzte Zug fährt an beiden Tagen erst 23.03 Uhr in Leipzig ab, erreicht 23.32 Uhr Dahlen und 23.39 Uhr Oschatz. Ab Riesa werden die im derzeit gültigen Baufahrplan angegebenen Zeiten eingehalten. In der Gegenrichtung ist der Zug betroffen, der 22.20 Uhr in Dahlen (Oschatz 22.14 Uhr) abfährt. Er kommt aufrund der Bauarbeiten erst 22.56 Uhr imLeipziger Hauptbahnhof an.

Am Sonnabend entfallen ab dem Zug 7.29 Uhr ab Dahlen (Oschatz: 7.36 Uhr) alle Halte zwischen Riesa und Dresden-Neustadt. Nach Angaben der Bahn hält der Regionalexpress 15.29 Uhr und alle nachfolgenden Züge wieder an allen Stationen – außer in Radebeul-Ost. Wer einen der Unterwegshalte erreichen will, kann ab Riesa einen Ersatzverkehr nutzen. Die Busse halten in Glaubitz und Nüchritz und fahren dann nach Großenhain, wo Anschluss an den Regionalexpress nach Dresden über Priestewitz und Coswig besteht. In der Gegenrichtung gilt diese Regelung für alle Abfahrten von 8.06 bis 15.06 Uhr ab dem Dresdener Hauptbahnhof.

Von Axel Kaminski