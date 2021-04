Zukunft der Commerzbank-Filiale in Oschatz ungewiss

Oschatz

Den Anfang machte die Raiffeisenbank Oschatz, die es nach der Fusion mit der Volksbank Riesa im Jahr 1998 nicht mehr gab. Ein Jahr später machte die Deutsche Bank ihre Filiale in der Hospitalstraße 2 und schließlich 2019 auch ihre Selbstbedienungs-Stelle in der Hospitalstraße 14 dicht. Und jetzt wackelt auch noch die Filiale der Commerzbank. Zwar ist nach Angaben des Kreditinstitutes noch keine endgültige Entscheidung zur Zukunft der Oschatzer Filiale getroffen. Doch vor dem Hintergrund der Commerzbank-Strategie, jede zweite Filiale in Deutschland schließen zu wollen, stehen die Überlebenschancen für Oschatz bei maximal 50 Prozent.

Zunehmendes Desinteresse der Banken an Oschatz

Dass Kreditinstitute in der Region Oschatz mit ihrer sinkenden Einwohnerzahl und relativ schwacher Wirtschaftskraft nicht das ganz große Rad drehen können, ist klar – und sicher ein Grund für das zunehmende Desinteresse der Banken an diesem Standort. Die meisten Bankkunden können diese Entwicklung verschmerzen, da sie ihre finanziellen Geschäfte ohnehin online abwickeln. Doch es gibt auch Menschen, die das Sterben der Bankenfilialen leider hart trifft. Die Älteren, die sich nicht aufs Online-Banking verstehen, sind auf verständnisvolle Mitarbeiter in ihrer Hausbank-Filiale angewiesen.

Von Frank Hörügel