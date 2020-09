Zum Denkmaltag lädt Schloss Leuben bei Oschatz zur Ausstellung ein

Leuben

Schlossbesitzerin Marion von Sahr und Marek Schurig, Vorsitzender des Schlossvereins Leuben, bereiten eine Ausstellung vor, die am kommenden Sonntag von 13 bis 18 Uhr vor dem Schloss gezeigt werden soll. Es handelt sich dabei um eine Wanderausstellung des Freundeskreises Schlösserland Sachsen unter dem Titel „Schlösser als Orte der Demokratie“. Die Ausstellung stellt elf Schlösser im Freistaat vor – jeweils unter einem anderen Gesichtspunkt. Für das Leubener Schloss wird der Schwerpunkt auf die Bodenreform und ihre Folgen gelegt. Auch am kommenden Mittwoch, dem 16. September, kann die Ausstellung noch einmal von 13 bis 16 Uhr angeschaut werden.

Schloss Leuben Quelle: Frank Hörügel

Anzeige

Zusätzlich zur Ausstellung zum Denkmaltag in Leuben werden auch wieder Führungen durch das Schloss angeboten – und zwar stündlich beginnend um 13.30 Uhr mit jeweils maximal zwölf Teilnehmern.

Weitere LVZ+ Artikel

Am 19. September wird die Wanderausstellung am Schloss Hubertusburg in Wermsdorf gezeigt.

Von Frank Hörügel