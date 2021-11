Zum Martinstag in Oschatz gleich zwei Laternenumzüge durch die Stadt

Oschatz

Es ist schon seit vielen Jahren in Oschatz eine gute Tradition, dass es zum Martinstag in der St. Aegidienkirche eine Andacht und anschließend einen Martinsumzug gibt. Dabei gibt es immer eine Überraschung, mal war es ein Martin auf einem echten Pferd, mal eine romantische Spazierstrecke entlang der Promenade. Im vergangenen Jahr musste der Umzug aus Pandemiegründen gänzlich abgesagt werden. Für den Umzug 2020 hatte der Oschatzer Türmerverein und die Junge Gemeinde extra die Martinsgeschichte auf großen Bildern festgehalten. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dafür wurden die Bilder, welche die Geschichte des heiligen Martin illustrieren, in der Kirche gezeigt.

Zur Galerie Martinsfest in Oschatz

Und außerdem gab es gleich zwei Umzüge. Einer 17 Uhr und ein zweiter 18 Uhr. Viele Eltern und auch die evangelische Kirchgemeinde freuten sich, dass der Martinsumzug möglich war. Damit aber die erforderlichen Sicherheitsregeln eingehalten wurden, gab es zwei kleinere Umzüge.

Von Hagen Rösner