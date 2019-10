Zum Wohl: Oschatzer Gaststätte „Lindeneck“ feiert 30. Geburtstag

Oschatz

Warum die erste und einzige Wohngebietsgaststätte in Oschatz am 6. Oktober 1989 und nicht einen Tag später zum 40. Jahrestag der DDR eröffnet wurde? Der 6. Oktober war der „Vorabend“, wie es im sozialistischen Sprachstil hieß. Und dieser Vorabend war den DDR-Oberen fast genau so wichtig wie der Feiertag am 7. Oktober selbst. In der LVZ-Ausgabe vom 6. Oktober 1989 wurde die „Lindeneck“-Eröffnung als ein „Präsent“ zum 40. Jahrestag der DDR bezeichnet.

Brigitte und Hans-Jürgen Berger beim Ausschank. Quelle: privat

329 Wohnungen waren zu diesem Zeitpunkt im neu gebauten „Dichterviertel“ von Oschatz fertiggestellt. Und das Erdgeschoss des neuen Wohnblocks an der Goethestraße sollte eine Gaststätte erhalten. Dafür suchte die HO (Handels-Organisation) Betreiber – und fand sie im Ehepaar Brigitte und Hans-Jürgen Berger. Die Gastronomen bewirtschafteten seit 1984 das „Schweizerhaus“ am Dresdner Berg und mussten nicht lange gebettelt werden. „Wir haben im gleichen Haus über dem Lindeneck eine Wohnung bekommen. Und so sind unsere Kinder ganz einfach im Schlafanzug und Hausschuhen hinten in die Gaststätten-Küche zum Abendbrot gegangen“, erinnert sich Hans-Jürgen Berger.

Hans-Jürgen Berger grillt ein Schwein. Quelle: privat

Bei einer Anekdote aus seinem langjährigen Berufsleben muss der heute 68-Jährige noch heute schmunzeln. Auf der Grünfläche vor der Gaststätte wurden damals als Namensgeber zwei kleine Linden gepflanzt. „Für mich hat eine Ecke aber drei Ecken“, sagt Berger. Als er das monierte, wurde schnell eine dritte Linde gepflanzt. Alle drei Bäume stehen heute noch. Und dann hat sich noch ein besonderes Datum in seine Erinnerungen eingebrannt. Jeden Sonntag tischten Bergers am Anfang Schnitzel mit Blumenkohl für 2,75 DDR-Mark auf. „Da war die Bude immer voll.“ Und dann kam die Währungsunion mit der Einführung der D-Mark am 1. Juli 1990. Auch das war ein Sonntag. An diesem Tag hatte nur ein einziges Ehepaar Appetit auf Schnitzel, das nun erstmals in harter Währung bezahlt werden musste.

Schwere Entscheidung

Für die Gastronomen Brigitte und Hans-Jürgen Berger stand nun eine schwere Entscheidung auf der Tagesordnung: „Der damalige HO-Chef Herbert Fischer sagte zu mir: Entweder du machst dich privat oder du bist einer der ersten Arbeitslosen in Oschatz“, sagt Hans-Jürgen Berger. Nach einer kurzen Bedenkpause sagten die Gastronomen zu: „Dann machen wir das.“ Diesen Schritt haben sie nicht bereut und denken heute noch gern an die Faschingsfeten der Anfangsjahre und die Schlachtfeste zurück.

Skatspieler willkommen

Vor acht Jahren übernahm der Mügelner Ulf Jungnitz das „Lindeneck“. Er betreibt parallel dazu das Stadtbad und Geoportal in Mügeln und die „Kipplore“ in Glossen. „Ich habe vorher 17 Jahre im Getränkehandel gearbeitet – und daher kannten wir uns“, erklärt der 53-Jährige, wie die Übernahme der Gaststätte zu Stande gekommen ist. Als passionierter Skatspieler veranstaltet er Wertungsturniere – am Mittwoch dieser Woche trafen sich wieder 28 Spielerinnen und Spieler. „Die Arbeit ist abwechslungsreich und wird nie langweilig“, benennt Jungnitz seine Motivation. Hans-Jürgen Berger und Ulf Jungnitz garantieren dafür, dass auch bei der Geburtstagsfeier zum 30-jährigen Bestehen der Gaststätte „Lindeneck“ an diesem Wochenende keine Langeweile aufkommen wird.

Disco und Livemusik

Am Freitag, 11. Oktober, lädt die Gaststätte ab 20 Uhr zur Disco im Festzelt ein, am Sonnabend, 12. Oktober, ist an gleicher Stelle ebenfalls ab 20 Uhr Tanz mit Livemusik vom „Musikexpress“ angesagt.

Von Frank Hörügel