Zur Jubiläumsschau werden 450 Tiere gezeigt

Luppa

Reges Treiben herrschte am Wochenende in der Mehrzweckhalle nahe dem Luppaer Sportplatz. Der örtliche Rassegeflügelzüchterverein organisierte zum 50. Mal eine Ausstellung. Auf ihr präsentierten 69 Züchter, darunter viele aus regionalen Gastvereinen, was in diesem Jahr in ihren Stallanlagen ausgebrütet und aufgezogen wurde. „Mit 450 ausgestellten Tieren, darunter auch die Teilnehmer der Spezialschau Deutsche Wyandotten, sind das deutlich mehr als im vergangenen Jahr gezeigt wurde“, freute sich Vereinsvorsitzender und Ausstellungsleiter Steffen Uhde.

Bevor sich am Sonnabendmorgen für Besucher die Tür der Ausstellung öffnete, hatten sechs Gastzuchtrichter an den Tagen davor die Tiere bewertet. Zwölffach konnten sie ein Vorzüglich, die höchst mögliche Bewertung, vergeben. Fünf Mal, so der Ausstellungsleiter, ging dieses Prädikat an Luppaer Züchter. 26 Mal reichten die vergebenen Wertungspunkte für ein Hervorragend bei ausgestelltem Geflügel.

All das lässt für die bevorstehenden Großschauen in Leipzig zur Lipsia und in Hannover hoffen. Apropos Lipsia. Die bot schon jetzt in Luppa gleich mehrfach Gesprächsstoff, obwohl es noch einige Tage bis zu ihrer Eröffnung sind. Mancher Züchter kann auf der größten deutschen Geflügelschau seine Tiere nicht zeigen, wenn er nicht rechtzeitig seine Teilnahme anmeldete. Obwohl die Nennungsfrist noch lange nicht erreicht ist, sind alle Plätze bereits vergeben.

„Das gab es in den Vorjahren noch nie. Leider sind davon auch Züchter aus unserer Region betroffen. Ich selbst zum Glück nicht“, so der Luppaer Volkmar Beier. In Luppa jedenfalls errang er erst einmal den Vereinsmeistertitel beim Groß- und Wassergeflügel mit seinen Gröllwitzer Puten. Sohn Christian holte sich mit seinen Streicherenten den Titel des Vereinsmeisters bei der Jugend. Weitere Vereinstitelträger sind Marko Busch bei den Hühnern, Susann Köhler bei den Zwerghühnern und Hans-Peter Schumann bei den Tauben.

Viel Lob gab es für die Organisatoren von den Besuchern der Jubiläumsausstellung. „Wir kommen mit unserer Familie jedes Jahr zur Rassegeflügelausstellung. Alles ist wieder toll vorbereitet und ausgestaltet“, lobte Isa Birnbaum und war damit nicht die Einzige.

Die Luppaerin hatte diesmal sogar ein besonderes Erlebnis. Sie zog aus der Tombola einen der Hauptpreise, einen Hahn. Sabine Uhde, die mit Susann Köhler und Lukas Franz die Tombola betreute, erzählte bei der Preisübergabe, dass man zum Beispiel auch ein Spanferkel, Hühner, Enten oder Wachteln hier neben vielen Sachpreisen wie Spielzeug Pflanzen oder einen Reisegutschein gewinnen kann. Bei Isa Birnbaum wird der Gockel nicht geschlachtet. Auf ihn warteten bei der Luppaerin daheim einige Hennen.

Von Bärbel Schumann