Zur Oschatzer Gartenschau weisen Holz-Oschgars den Weg

Oschatz

Maximilian Kremer klettert die Aluminiumleiter hoch. Oben angekommen, holt er mit einer kleinen Schaufel eine spezielle Erdmischung aus einem Plastik-Eimer und stopft das Gemisch in eine der vielen Öffnungen einer Pflanzsäule im Vertikalgarten des O-Schatz-Parkes. Unterstützt wird er bei dieser Arbeit von Daniel Berger, Steffen Ritter, Anita Hirsch und Mirko Dierck. Das Fünfer-Team gehört zum Verein Lebenshilfe Oschatz, der die Freizeitanlage in der Döllnitz-Aue bewirtschaftet. Mitte Mai sollen Profis der Gärtnerei Müller den Vertikalgarten mit Balkonpflanzen bestücken. Die Vorbereitungen auf die Kleine Gartenschau, die vom 23. bis 26. Juni im O-Schatz-Park stattfinden soll, sind in vollem Gange.

„Seit März sind wir damit beschäftigt, den O-Schatz-Park für die Kleine Gartenschau auf Vordermann zu bringen“, sagt Katja Bachmann. Sie ist als Managerin für die Beschäftigten der Lebenshilfe, die 200 Tiere (38 Tierarten) und für das sieben Hektar große Areal verantwortlich. „In so einem großen Gelände wächst viel Unkraut“, nennt sie einen Schwerpunkt der Arbeiten für die nächsten Wochen.

Bereiten die Vertikalbeete für das Bepflanzen vor: Daniel Berger, Steffen Ritter, Maximilian Kremer, Anita Hirsch und Mirk Dierck. Quelle: Frank Hörügel

Der Verein wird auch für die Beköstigung der Besucher verantwortlich sein. Die drei Veranstalter – Stadt Oschatz, Lebenshilfe und Lago-Verein – rechnen wie bei den ersten beiden Kleinen Gartenschauen auch diesmal wieder mit mehreren Tausend Besuchern.

Tischler Lutz Schmidt (l.) und Hausmeister Mike de Beuckelaer bearbeiten eine Holzverkleidung für die Elektrik in den Verkaufsbuden. Quelle: Frank Hörügel

Vor der Rundhalle „das O“ sind Tischler Lutz Schmidt und Hausmeister Mike de Beuckelaer mit Elektrowerkzeugen an einer Holz-Spanplatte zu Gange. Die drei Verkaufsbuden vor der Rundhalle werden mit Elektroanschlüssen versorgt. Die Leitungen dafür sollen mit Holz verkleidet werden.

Aus Holz werden auch zwei 1,70 Meter hohen Oschgars bestehen, die den Besuchern den Weg durch die Gartenschau zeigen sollen. Oschgar war das Maskottchen der Landesgartenschau 2006 und ist seitdem nicht in Vergessenheit geraten. Katja Bachmann steigt die Treppe zur Galerie in der Rundhalle hoch. Hier oben liegen die farbenfrohen Einzelteile der beiden Maskottchen, die in der Lebenshilfe-Tischlerei angefertigt worden sind. Demnächst sollen sie zusammengesetzt werden.

63 Beschäftigte der Oschatzer Lebenshilfe im Einsatz

Noch sind knapp zwei Monate Zeit bis zur Kleinen Gartenschau. „Natürlich sind wir aufgeregt. Das ist schon eine Herausforderung. Aber wir wissen, wie der Hase läuft“, sagt Katja Bachmann. Während der Kleinen Gartenschau wird sie den Einsatz von 63 Frauen und Männern der Lebenshilfe dirigieren. Zum „Aufwärmen“ für das Großereignis gibt es in den nächsten Tagen mehrmals Gelegenheit.Am 1. Mai lädt der O-Schatz-Park zum Familientag, am 3. Mai zum Inklusionslauf und am 5. Mai zum Inklusionstag ein.

Von Frank Hörügel