Zurückhaltung bei Wermsdorfer Schloss

Wermsdorf

Immer wieder steuern Spaziergänger das Schloss Hubertusburg an. Doch eine Ausstellung gibt es derzeit nicht. Seit die Sonderschau im Oktober abgebaut wurde, ist es ruhig. Im Ort ist man hoffnungsvoll, dass das Schloss in Zukunft dauerhaft zum Ausstellungsort wird. Immerhin hatten die Staatlichen Kunstsammlung Dresden (SKD) voriges Jahr in Wermsdorf in Aussicht gestellt, hier ihr Schaudepot einzurichten. Auch das Landesamt für Denkmalpflege interessiert sich für den Platz, den Hubertusburg bietet und möchte sein Bauteilearchiv in Wermsdorf aufbauen. Vor Ort wartet man auf konkrete Schritte, doch so schnell wird das wohl nicht gehen. Nach der Regierungsbildung müssen sich neue Gesprächspartner finden.

Erste Bande geknüpft

Sachsens früherem Finanzminister Matthias Haß ( CDU) war das Schloss nach eigenen Angaben ans Herz gewachsen. Doch oberster Kopf des Finanzministeriums, auf das es bei den Plänen rund um Hubertusburg ja besonders ankommt, ist nun ein anderer: Das Amt hat jetzt Hartmut Vorjohann inne. „Ich habe sehr darum gebeten, dass dem neuen Minister die Akte Hubertusburg weit oben auf den Schreibtisch gelegt wird“, sagte Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Seine Parteifreundin Christiane Schenderlein, die neu dem Sächsischen Landtag angehört, hat Müller bereits für das Schloss sensibilisiert. Genauso wie Georg Ludwig von Breitenbuch. Der Unionspolitiker ist Vorsitzender des Fraktionsarbeitskreises Haushalt und Finanzen. Beide wollen in Kürze aus Dresden nach Wermsdorf kommen, um sich mit Müller über das weitere Vorgehen zu beraten. „Das Thema ist sehr diffizil, es gibt viele Akteure“, beschreibt Schenderlein. Sie suche das Gespräch zu verschiedenen Partnern. Es sei bereits hervorragend, dass die Konzeption für Hubertusburg Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. „Jetzt geht es darum, zeitnah den richtigen Aufschlag hinzubekommen“, so die Abgeordnete.

Prüfung für Standort

Von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) heißt es, man befinde sich in Überlegungen mit dem Finanzministerium für ein künftiges Zentraldepot. „Im Zuge dessen wird auch der Standort Hubertusburg geprüft“, so Sprecher Stephan Adam. Unabhängig vom Standort gelte es zu bedenken, ob und inwieweit ein Depot als Schaudepot konzipiert werden kann.

Adam bestätigt, die SKD wären grundsätzlich auch zu weiteren Projekten bereit – Ausstellungsideen gibt es. „Allerdings ist derzeit noch nichts spruchreif“, so der Sprecher, der auf die Gespräche in den kommenden Monaten mit den zuständigen Staatsministerien verweist.

Das Landesamt für Denkmalpflege hat sein Bergelager derzeit in der Nähe von Dresden eingerichtet. Das soll nur eine Interimslösung sein, so Sprecherin Sabine Webersinke. „Möglichkeiten zur Einrichtung eines Sächsischen Bauteilarchivs auf dem Areal des Schlosses Hubertusburg in Wermsdorf werden momentan geprüft“, teilte sie mit. Einen Termin, wann das Archiv nach Wermsdorf umzieht, konnte sie noch nicht nennen.

Von Jana Brechlin