Zusätzliche Corona-Impfungen im „O“ des O-Schatz-Parks

Oschatz

Das mobile Impfteam des DRK bietet vom 6. bis 8. Dezember von 9 bis 16:30 Uhr sowie vom 9. bis 11. Dezember von 10 bis 17. 30 Uhr die Covid19-Schutzimpfung im `O` an. Die Veranstaltungshalle befindet sich im O-Schatz-Park in der Freiherr-vom-Stein-Promenade 1. „Kommen kann jeder, der die 1., die 2. oder die Booster-Impfung wünscht“, teilt Rathaussprecherin Anja Seidel mit Die 3. Impfung wird von der Sächsischen Impfkommission für alle ab 18 Jahren frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung empfohlen. „Eine Terminvereinbarung ist nicht möglich. Es stehen alle zugelassenen Impfstoffe zur Auswahl“, so Seidel.

Von red/cku