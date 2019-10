Zusätzliche Kita-Öffnungszeiten: Mügelner Stadtrat spricht sich gegen Bedarfsanalyse aus

Mügeln

Kaum hatte der Stadtrat am Donnerstag einmütig beschlossen, die Elternbeiträge für die Mügelner Kindertageseinrichtungen anzupassen, da gerieten ebendiese Einrichtungen zum Gegenstand einer leidenschaftlichen Diskussion. Genauer: Die Zeiten, in denen die Kitas geöffnet sind. Gibt es Bedarf, dass diese bereits schon früher als 6 Uhr am Morgen öffnen?

Bereits im Hauptausschuss zwei Wochen zuvor war der Beschlussantrag, den einige Stadträte eingebracht hatten, besprochen worden. „Wir haben uns im Nachgang noch einmal kundig gemacht“, erklärte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler), „ob es so etwas in Nachbarkommunen gibt.“

Ergebnis: Ein klares Nein für den kompletten Landkreis und auch die Statistik der Stadt, wann die ersten Kinder in den vergangenen vier Wochen in die Kitas gekommen waren, wies nicht auf einen Bedarf hin. Zudem sei in den Kitas bislang nie danach gefragt worden.

Kita-Leiterinnen hatten keine Anfragen

Die Stadträte, die gerade erst gesehen hatten, wie sich die Kosten für einen Kitaplatz zusammensetzen, erinnerte er stattdessen daran, dass Nachtarbeitszeiten vor 6 Uhr diese steigen lassen würden und mehr Personal veranschlage, was dann alle Eltern betreffe.

„Da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen“, sagte Steffi Kretzschmar, die dem Rat als eine von zwei Kitaleiterinnen Auskunft gab. „Ich bin jetzt lange im Dienst und uns hat es verwundert, dass Eltern nicht an uns herantreten, die das betreffen würde.“

Mehr Kosten und mehr Personal wären vonnöten

Auch sie beschrieb die Folgen, sollten Kitas künftig um 5 Uhr öffnen: „Es geht um Kosten, es geht um Personal, das wir nicht abdecken können, der Nachtzuschlag ist das nächste oder die Pausengewährung.“

Wer um 5 Uhr anfange, müsste um 11 Uhr in die Pause – gerade dann, wenn Mittagsbetrieb herrsche. Eine zusätzliche Belastung, wenn ohnehin Erziehermangel herrsche. Bei Krankenstand sei es im Moment bereits so, dass einige in den anderen Einrichtungen einspringen müssten.

Stattdessen stellte Kretzschmar die Frage, ob es Eltern gebe, die dauerhaft im Schichtbetrieb arbeiten. Und: Wären so frühe Öffnungszeiten im Sinne des Kindeswohls?

Stadträte bleiben in der Diskussion uneins

Er verstehe die Diskussion nicht, es gehe nur um eine Bedarfsermittlung – noch nicht darum, geänderte Öffnungszeiten zu beschließen, hakte Ralph Olenizak ( AfD) ein. Das zu ermitteln sei für ihn bereits abgeschlossen, widersprach SPD-Stadtrat Detlev Mattis: „Wenn die Leiterinnen sagen, es ist niemand an sie herangetreten, dann ist doch der Bedarf nicht vorhanden.“

Rico Winterlich ( AfD), den laut seiner Aussage Eltern angesprochen hatten, wollte diese unterstützen, in dem auch andere Eltern „Farbe bekennen“ sollten. „Wenn die Leute es wollen, ist es gut, wenn nicht, haben wir es als Stadt versucht.“

Abstimmung spricht sich gegen gesonderte Erhebung aus

„Ich sehe keinen Bedarf für eine Bedarfsanalyse“, sagte hingegen Bärbel Hübner ( SPD). „Wenn die Eltern wirklich unter dem Druck stehen, ihr Kind früher betreuen zu lassen, hätten sie doch das Vertrauen, sich an die Leiterin, Erzieherinnen oder auch die Stadtverwaltung zu wenden.“ „Wir gehen davon aus, dass wir alle mündige Bürger sind“, pflichtete Michael Kretzschmar (SV Mügeln-Ablaß) bei. Gotthard Deuse ( FDP), der den Beschlussantrag mit eingebracht hatte, meinte hingegen, es sei doch kein bürokratischer Aufwand die Daten abzufragen.

Weil die Fronten verhärtet schienen, beantragten AfD und FDP namentlich abstimmen zu lassen. Diese Einzelabstimmung verlief dann eindeutig: Außer den Antragstellern Deuse, Winterlich, Holtsch und Kurth fand sich neben Olenizak kein weiterer Stadtrat, der Bedarf an einer weiteren Untersuchung sah.

Von Manuel Niemann