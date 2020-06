Mügeln

Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt ( CDU) besuchte am Sonnabend Mügeln. Im Focus stand dabei ein in die Jahre gekommenes Gebäude am Schulplatz: die „Alte Mädchenschule“. Seit Jahren bemühen sich die Stadt, der ehrenamtliche Museumsleiter Andreas Lobe und der Heimatverein Mogelin, finanzielle Mittel zu finden, um das unter Denkmalschutz stehende Gebäude sanieren zu können. Auch bisher Heimstatt für den Seniorenverein und inzwischen ebenso für das Heimatmuseum, sorgte das Haus in Amtsstuben und in Vereinen für viel Gesprächsstoff und Kopfzerbrechen.

Minister Thomas Schmidt sowie die Landtagsabgeordneten Volkmar Winkler und Christiane Schenderlein werden von Museumsleiter Andreas Lobe (v.l.) begrüßt. Quelle: Bärbel Schumann

Seit 2018 unterstützt durch den Förderkreis „Alte Mädchenschule“ wurde nun ein Konzept entwickelt, um die Räume multifunktional nutzen zu können, die Ausstellungsräume des Museums aufzuwerten und den Hofbereich sowie das ehemalige angrenzende alte Museum einzubinden. Unter dem Titel „Alte Mädchenschule Mügeln –Werkzeug, Wi-Fi und Weihnachtsplätzchen“ reichte die Stadt das Konzept beim Sächsischen Landeswettbewerb »Ideen für den ländlichen Raum« der Teil der Zukunftsinitiative simul+ des Sächsischen Staatsministeriums für Regionale Entwicklung ist, ein. Mit Erfolg. Minister Schmidt überreichte am Sonnabend die Preisträgerurkunde und den Bescheid über ein Preisgeld in Höhe von 200000 Euro an Bürgermeister Johannes Ecke Freie Wähler). Mit dabei auch die beiden Landtagsabgeordneten Dr. Christiane Schenderlein ( CDU) und Volkmar Winkler ( SPD).

Insgesamt 362 Wettbewerbsbeiträge

Zum zweiten Mal waren bei dem Wettbewerb Ideen für die Gestaltung des Zusammenlebens und die Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum in einem vielfältigen Spektrum gefragt. Insgesamt 362 Beiträge wurden eingereicht. Finanziert wird der Wettbewerb aus Haushaltsmitteln des Freistaates Sachsen auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Eine Fahr mit der Kleinbahn gehörte zum Besuchsprogramm. Quelle: Bärbel Schumann

Beim Eintreffen hatte der ehrenamtliche Museumsleiter Andreas Lobe die Gäste begrüßt und anschließend bei einem Rundgang, bei dem auch Heimatfreunde und Mitglieder des Förderkreises dabei waren, die Nutzungspläne erläutert. Dabei kam gut an, über Generationen hinweg vielschichtige Angebote zu unterbreiten und im multifunktionalen Treffpunkt Interessenten Raum für die Umsetzung eigener Ideen zu bieten.

Treff für verschiedene Angebote

Werkstätten zur Vermittlung von alten Handwerkstechniken, Angebote für Handarbeitskreise, die Seniorenangebote, ein Mutter-Kind-Treffpunkt und anderes mehr seien nur einige Beispiele, wie die Nutzung aussehen soll. Zudem werden die musealen Ausstellungsräume aufgewertet.

Gelder sind frei einsetzbar

Der Staatsminister und die anderen Gäste zeigten sich beeindruckt. „Ich freue mich, dass hier über Generationen hinweg gemeinsam etwas bewegt wird. Simul bedeutet ja auch übersetzt gemeinsam, miteinander“, so Schmidt bei der Auszeichnung. Ein großer Vorteil bei dem Wettbewerb sei zudem, dass die Preisgelder sehr frei einsetzbar seien. Da liege es nun auch in der Hand der Stadt, mit dem größtmöglichen Effekt zu agieren.

Thomas Schmidt trägt sich ins goldene Buch der Stadt ein. Quelle: Bärbel Schumann

Bernd Brink, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins nutzte die Gelegenheit, um sich beim Staatsminister zu bedanken und vom erfolgreichen Projekt „Landmobil“ seines Vereins zu berichten. In der ersten Wettbewerbsrunde 2019 zählte der Verein zu den Preisträgern.

Bürgermeister Johannes Ecke bat anschließend Thomas Schmidt, sich in das Goldene Buch der Stadt Mügeln einzutragen.

Von Bärbel Schumann