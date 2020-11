Zwangspause für Oschatzer Fitnessstudios bringt Betreiber in Schwierigkeiten

Oschatz

Blank geputzt stehen sie zu dutzenden in mehreren Reihen: Normalerweise werden die modernen Fitnessgeräte im Sportpark Oschatz in der Blomberger Straße von gesundheitsbewussten Menschen strapaziert. Doch seit dem 2. November stehen die Geräte notgedrungen still.

Wie vor den Kopf geschlagen

Für Anja Bleich war der Urlaub gelaufen, als sie Ende Oktober von der erneuten Schließung der Fitnessstudios in Sachsen erfuhr. „Am Anfang habe ich nicht wirklich daran geglaubt. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Wir sind hier schließlich nicht nur eine Muckibude, sondern ein Gesundheitszentrum. Und wir haben die Hygienevorschriften komplett umgesetzt“, sagt die Studioleiterin des Sportparkes Oschatz. Konsequenz der erneuten Schließung im November: Sechs Angestellte mussten in Kurzarbeit geschickt und vier weitere geringfügig Beschäftigte freigestellt werden.

Anja Bleich, Studioleiterin im Sportpark Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Problematisch für das Unternehmen ist, dass den Sportpark-Gesellschaftern Thomas Reimann und Sascha Bleich die Immobilie nicht gehört. Laut Studioleiterin Anja Bleich summieren sich die Betriebskosten für das Fitnessstudio inklusive einer relativ hohen Miete auf etwa 10 000 Euro pro Monat. Ein Entgegenkommen des Vermieters habe es bisher leider nicht gegeben.

Nur geringe Einnahmen

Den Betriebskosten stehen derzeit nur geringe Einnahmen gegenüber. In dieser Woche wurde die ersten drei Reha-Kurse – die sind mit ärztlicher Verordnung weiterhin erlaubt – mit je zwölf Teilnehmern gestartet. „Finanziell sind die Einnahmen daraus nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wir können die Leute damit am Ball halten“, hofft Anja Bleich. Aus diesem Grund hat das Unternehmen auch die Mitgliedsbeiträge für November ausgesetzt. Über 40 Mitglieder haben sich laut der Studioleiterin bereits gemeldet, die ihre Beiträge dennoch weiter zahlen – aus Solidarität mit ihrem Fitnessstudio.

Hoffnung auf Dezember

Anja Bleich setzt nun alle Hoffnungen darauf, dass sie im Dezember die Türen des Sportparkes Oschatz wieder aufsperren kann. Denn die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige, dass zum Jahresende die meisten neuen Mitgliedschaften abgeschlossen werden. Und diese Verträge sind nun mal die finanzielle Grundlage des Unternehmens.

Als Betreiber des Fitnessstudios Balance in Oschatz am Baumschulenweg begegnet Bogdan Musiol dem zweiten Lockdown in diesem Jahr mit relativer Gelassenheit. Hauptgrund: Als Eigentümer des Studios sowie der Bowlingbahn mit Gaststätte muss er keine Miete zahlen. Angesichts der deutschlandweit hohen Corona-Infektionszahlen sagt Musiol: „Mann muss das verstehen, dass das jetzt so durchgezogen wird.“ Bereits in der Zeit vor dem 2. November seien etliche Mitglieder aus Vorsicht nicht mehr zum Training gekommen.

Mitgliederzahl wird sinken

Musiol ist zudem skeptisch, dass er sein Fitnessstudio mit sechs Beschäftigten (derzeit in Kurzarbeit) tatsächlich im Dezember wieder für die Mitglieder öffnen kann. „Das wird sich verschieben“, vermutet er. Für 2021 sieht er deshalb ein Problem: „Wir werden unsere Mitgliederzahl nicht halten können.“ Denn die Akquise neuer Mitglieder sei unter den jetzigen Bedingungen „ganz schwer“. Und gleichzeitig würden einige Mitglieder kündigen. Dennoch verliert Musiol mit Blick auf das nächste Jahr nicht die Zuversicht: „Es wird schwieriger, aber nicht unmöglich.“

Von Frank Hörügel