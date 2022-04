Zwei Bewerber wollen Wermsdorfer Bürgermeister werden

Wermsdorf

Es bleibt bei zwei Bewerbern in Wermsdorf: Wie der Wahlausschuss am Dienstagabend bestätigte, sind die Wahlvorschläge von Amtsinhaber Matthias Müller und Dr. Jens Kunze zum Urnengang am 12. Juni zugelassen. Andere Vorschläge seien nicht eingegangen, informierte die Vorsitzende des Wahlausschusses Katja Hannß.

Amtsinhaber Matthias Müller bewirbt sich erneut. Quelle: Jana Brechlin

Bürgermeister Matthias Müller tritt dabei als Einzelkandidat an. Der Jurist bewirbt sich um seine nunmehr dritte Amtszeit im Alten Jagdschloss.

Jens Kunze ist Historiker und hat sich Wermsdorf und seiner Geschichte bereits als Buchautor gewidmet. Jetzt will er Bürgermeister werden. Quelle: Kristin Engel

Dr. Jens Kunze wurde als gemeinsamer Wahlvorschlag von den Kreisverbänden der SPD, der Bündnisgrünen und der Linken aufgestellt. Kunze ist promovierter Historiker, lebt mit seiner Familie in Wermsdorf und ist hier Vorsitzender des Heimatvereins.

Von Jana Brechlin