Zwei Firmen in Wermsdorf nun unter einem Dach

Wermsdorf

Der Zufall hat sie auf einer Baustelle zusammengeführt, heute führen sie ihre Firmen unter einem Dach: Die Wermsdorfer Jens Fritzsche vom gleichnamigen Bauunternehmen und Metallbauer Olaf Hornauer sind mit ihren Betrieben in das Gewerbegebiet „Am Fasanenholz“ gezogen.

Erste Aufträge aus dem Ort

Letzterer hatte die Fertigung der Metallbau Hornauer GmbH bisher in Grimma, den Standort dort nun aber abgewickelt und ist samt Betrieb nach Wermsdorf gezogen. Die richtige Entscheidung, wie Hornauer bestätigt: „Wir hatten einen guten Start und schon die ersten Aufträge von Wermsdorfern erhalten – das freut uns.“

Viel Platz für Lager, Werkstatt und Büro

Gemeinsam mit Jens Fritzsche habe er bereits einige Bauvorhaben realisiert und dabei sei der Gedanke gereift, künftig zu zweit unter einem Dach zu arbeiten. Fritzsche hatte im Gewerbegebiet am Wermsdorfer Ortsrand das Betriebsgelände eines ehemaligen Reifenhandels übernommen und genug Platz: „Wir haben einen Teil der Halle abgetrennt, in der jetzt die Metallbauwerkstatt ist, und auch genügend Bürofläche“, beschreibt er. Insgesamt beschäftigen beide Firmen zehn Mitarbeiter samt Lehrlingen am neuen Standort.

Gewerbegebiet weiter belebt

Bürgermeister Matthias Müller (CDU) freut die Entwicklung. „Für uns als Gemeinde ist es natürlich schön, dass das Gewerbegebiet weiter belebt wird“, sagte er bei einem Besuch vor Ort. Müller erinnerte daran, dass die Kommune selbst in Zukunft in unmittelbarer Nachbarschaft bauen wird: „Unser neues Feuerwehrgerätehaus soll hier entstehen und anschließend wird der Landkreis mit dem Bau der neuen Rettungswache nachziehen“, kündigte er an.

Mehr Möglichkeiten am neuen Standort

Jens Fritzsche, dessen Bauunternehmen bisher aus dem Eigenheim der Familie geführt wurde, schätzt die Möglichkeiten am neuen Standort. „Wir haben hier viel Platz für Büro, Lager, Magazin und Sozialtrakt unter einem Dach“, beschreibt er. „Die Lage direkt neben der Tankstelle ist ein Vorteil“, findet auch Olaf Hornauer, „dadurch halten auch viele Auswärtige hier und werden auf uns aufmerksam.“

Jens Fritzsche, Olaf Hornauer und Bürgermeister Matthias Müller (v.l.). Quelle: Jana Brechlin

Dabei können sich die Betriebsinhaber über zu wenig Arbeit nicht beklagen. „Momentan ist die Auftragslage im Bau noch sehr gut“, sagt Jens Fritzsche. Sorgen würden ihm die fortwährenden Preissteigerungen bereiten.

Preissteigerungen bis zu 40 Prozent

„Wir bekommen Anrufe von verzweifelten Familien, die von ihren Bauträgern im Stich gelassen wurden und die nun schnell jemand suchen, der ihr Eigenheim baut, weil die Kredite schon laufen“, beschreibt er ein typisches Szenario. Durch steigende Rohstoffpreise, Lieferengpässe, CO2-Steuer, aber auch durch künstliche Verknappung würden die Materialpreise weiter in die Höhe gehen, schätzt der Bauunternehmer. „Ich rechne mit einem Anstieg von 40 Prozent in diesem Jahr.“

Maßanfertigung nach Kundenwunsch

Eine Entwicklung, die Olaf Hornauer als Metallbauer schon länger beobachtet. „Beim Stahl haben wir es mit einem Preisanstieg von rund 70 Prozent zu tun. Die Situation ist für uns aber etwas entspannter, weil der Materialeinsatz im Vergleich zur Arbeitsleistung geringer ist“, nannte er einen wesentlichen Unterschied. Was geliefert werde, sei kaum von der Stange, sondern werde – etwa Tore oder Zaunelemente – nach Kundenwunsch in der Werkstatt gefertigt. Ab sofort passiere das nicht mehr im Grimmaer Ortsteil Cannewitz, sondern am Wermsdorfer Fasanenholz.

Von Jana Brechlin