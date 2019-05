Oschatz/Leipzig

„Hollywoodreif“ und „wie im Kino“ waren Schlagworte, die am Mittwoch mehrfach am Amtsgericht Leipzig zu hören waren. Verhandelt wurde ein Vorfall, der sich am 19. Oktober 2018 in Oschatz zutrug. Dort hatte sich René H. eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, an deren Ende er einen Beamten auf der Motorhaube aufgegabelt haben soll.

Staatsanwalt Dennis Michalski schilderte den Hergang wie folgt: Um die Mittagszeit soll der 46-Jährige in Höhe des Bahnhofs die Aufmerksamkeit der Beamten erregt haben, die ihn einer Kontrolle unterziehen wollten. Der Oschatzer ergriff die Flucht in stadtauswärtiger Richtung, fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Mühlberger Straße, durch die Straßen Am Zschöllauer Berg, Am Wachhübel, zurück auf die Mühlberger Straße und wieder in Richtung Bahnhof, wobei er Geschwindigkeiten „von bis zu 100 Kilometer pro Stunde“ erreicht haben soll. Kurz vor der Gleisunterführung habe er schließlich stoppen müssen, da ihm mehrere Fahrzeuge den Weg versperrten.

Auf der Motorhaube

Die verfolgenden Beamten Olaf S. (43) und René S. (36) stoppten ebenfalls. Ersterer stieg aus und forderte den Flüchtigen durch Klopfen gegen die Fahrertür auf, auszusteigen. Der jedoch setzte zurück, wollte erneut stadtauswärts fliehen und sorgte damit für den skurrilen Abschluss dieser Verfolgungsjagd: Olaf S. befand sich zwischen beiden Autos und sah, wie er bei seiner Anhörung schilderte, in einem Sprung auf die Motorhaube von René H.s Wagen die sicherste Möglichkeit, nicht verletzt zu werden. Der Beamte klammerte sich an den Scheibenwischern fest. Der Flüchtige bremste zwei Mal scharf und fuhr in Schlangenlinien die Mühlberger Straße hinauf, doch Olaf S. hielt sich weiter fest. Nach rund 280 Metern hielt H. an, stellte den Motor ab und wurde festgenommen. Der Beamte erlitt nur leichte Schürfwunden an den Händen. Bei einer anschließenden Blutentnahme wurde ein Alkoholpegel von 0,93 Promille bei H. festgestellt.

„Neun bis zehn Bier“

Der Angeklagte, der spürbar Mühe hatte, sich an den Vorfall zu erinnern und auf Fragen erst nach längeren Pausen antwortete, gab zu, am Vorabend „neun oder zehn Bier“ getrunken zu haben – doppelt so viel, wie sonst üblich. Grund seien Unstimmigkeiten mit seinem Arbeitgeber gewesen. Am 19. Oktober habe er einige Besorgungen machen und sich von seinem Arzt krank schreiben lassen wollen. Er habe die Beamten erst nach Verlassen des Kreisverkehrs nördlich des Bahnhofs wahrgenommen. Als er erstmals stoppen musste, habe er die Person neben der Fahrertür nicht als Polizisten erkannt und sich von ihr „angegriffen gefühlt“. Plötzlich sei sie auf seine Motorhaube gesprungen. Dass er zwischenzeitlich bis zu 100 Kilometer pro Stunde gefahren sein soll, könne er sich „nicht vorstellen“ – sein Audi A3 würde dies gar nicht schaffen.

Alkoholkonsum thematisiert

Neben der Frage nach den Geschwindigkeiten ging es im Folgenden vor allem darum, ob René H. bei der Festnahme Widerstand geleistet hatte. Seiner Darstellung zufolge habe er das Fahrzeug freiwillig verlassen. Olaf S. und René S. hingegen sagten aus, dass er sich sowohl am Lenkrad seines Autos, als auch an der Motorhaube des Polizeiwagen festgeklammert habe. Ein weiterer Zeuge, Ronny U. (39), sprach gar davon, dass der Angeklagte die Beamten weggestoßen habe.

Auch H.s Alkoholkonsum wurde thematisiert. So habe er erst im März eine dreiwöchige Entgiftung durchgeführt und sei eine Woche lang abstinent gewesen. Inzwischen trinke er wieder, jedoch „nur noch zwei bis drei Bier täglich“. Der Sachverständige Peter Schönknecht zeigte sich erstaunt darüber, wie nonchalant H. diesen Rückfall zugab. Er bescheinigte dem Angeklagten psychische Folgeschäden aufgrund seines Alkoholkonsums sowie einen „unkritischen Blick auf die eigene Gesundheit“ und den Vorfall am 19. Oktober.

Gericht will derartigen Angriff nicht dulden

Staatsanwalt Michalski warf dem Angeklagten in seinem Plädoyer einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, schwerem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Er forderte zweieinhalb Jahre Haft, die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt und 18 Monate Führerscheinentzug. Verteidiger Horbas sah weder ein Kfz-Rennen noch einen tätlichen Angriff oder Widerstand bei der Festnahme gegeben. Er räumte die Körperverletzung ein und wollte die Bemessung des Strafmaßes dem Gericht überlassen.

Richterin Ines Walther und die Schöffen stimmten jedoch mit der Staatsanwaltschaft überein: René H. habe die Flucht ergriffen, weil er sich seines Alkoholpegels bewusst und eben deswegen enthemmt gewesen sei. Zwar sei der Angeklagte nicht vorbestraft und habe sich geständig gezeigt, doch das Gericht werde „einen derartigen Angriff auf Polizisten und ein solches Fahrverhalten nicht dulden“. Der Angeklagte habe großes Glück, so Walther, dass der Vorfall so glimpflich endete. „Andernfalls hätten Sie sich vor einem Schwurgericht wegen Mordes verantworten müssen.“ Das Strafmaß: zwei Jahre Haft ohne Bewährung und ein ebenso langer Entzug des Führerscheins. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Von Christian Neffe