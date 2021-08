Zwei Jugendliche bei Moped-Unfall in Oschatz schwer verletzt

Oschatz

Bei einem Moped-Unfall in Oschatz wurden am Donnerstagnachmittag zwei Jugendliche schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war gegen 15.30 Uhr eine 16 Jahre alte Moped-Fahrerin stadtauswärts auf der Leipziger Straße unterwegs. Mit auf dem Moped saß zudem als Sozia eine 15-Jährige. An der Kreuzung zur Filderstädter Straße wollte die Fahrerin nach links abbiegen, sei aber dabei ins Rutschen geraten, berichtete die Polizei weiter. Die Jugendliche prallte mit dem Fahrzeug gegen den Bürgersteig und stürzte mit ihrer Sozia auf die Fahrbahn.

Ins Krankenhaus gebracht

Beide Mädchen verletzten sich schwer und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Am Moped entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

