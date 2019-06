Pfingstmontag ist Deutscher Mühlentag. Zum 26. Mal laden die Mühlen der Region Nordsachsen ein, 21 sind es in diesem Jahr. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung findet an der Obermühle in Bad Düben statt, an der erst Anfang Mai die neuen Schauwerkstätten eröffnet wurden.