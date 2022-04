Zwei Posten werden in Oschatz frei: Wer will Schulleiter werden?

Oschatz

Die beiden größten Oschatzer Schulen – das Thomas-Mann-Gymnasium und die Robert-Härtwig-Oberschule – stehen vor einem Umbruch. Beide Schulleiterinnen gehen zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Die Stellen sind ausgeschrieben. „In beiden Fällen laufen derzeit die Verfahren zur Nachbesetzung“, teilt Petra Nikolov, stellvertretende Pressesprecherin des zuständigen Landesamtes für Schule und Bildung, auf Anfrage mit. Auch wenn das Landesamt sich dann entschieden hat, steht noch eine weitere Hürde an. „Die Bewerber müssen dann auch noch durch das Kabinett bestätigt werden“, sagte der Sprecher des Kultusministeriums Dirk Reelfs auf Anfrage.

Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Während bei der Gymnasiums-Chefin Marion Müller bereits seit ihrem 65. Geburtstag im Januar bekannt ist, dass sie aufhört, sorgte die Leiterin der Oberschule Kerstin Wasiak mit dieser Information zur Ratssitzung am Mittwochabend für eine Überraschung. Zum Ende des Schuljahres wird sie 64 Jahre alt sein und dann nach 42 Jahren den Schuldienst quittieren. Die letzten 15 Jahre hat Kerstin Wasiak die städtische Robert-Härtwig-Oberschule geleitet. „Ich zähle nicht die Tage und Wochen, bis ich gehen kann. Ich habe meine Arbeit immer sehr gern gemacht“, sagte die Wermsdorferin zur Ratssitzung. Sichtbares Zeichen: Aktuell werden 520 Schülerinnen und Schüler von 39 Lehrkräften unterrichtet. „Wir sind voll bis unters Dach“, sagte die Schulleiterin. Im nächsten Schuljahr muss eine neue Klasse eingerichtet werden, so dass es dann insgesamt 23 Klassen geben wird. Sowohl Stadtrat Stefan Helbig (CDU) als auch Stadträtin Uta Schmidt (Grüne) bedankten sich bei Kerstin Wasiak für die gute Zusammenarbeit.

Lesen Sie auch Frische Luft für Aula der Oschatzer Oberschule

Dass die Oschatzer Oberschule so gut frequentiert wird, liegt nach Einschätzung der 63-Jährigen auch am Stadtrat und der Stadtverwaltung, die sich in den vergangenen Jahren für hohe Investitionen in das Gebäude stark gemacht haben. Allein in den vergangenen drei Jahren seien 900 000 Euro in den Abschluss der Sanierung des Schulgeländes und der Fassade, 620 000 Euro in den Einbau eines behindertengerechten Fahrstuhles, 540 000 Euro in die Erneuerung des Schulsportplatzes, 225 000 Euro in die Erneuerung des Kleinfeldes, 140 000 Euro in das Chemiekabinett geflossen.

Lesen Sie auch Letztes Schuljahr für Oschatzer Gymnasium-Chefin

Für die 589 Schülerinnen und Schüler sowie die 62 Lehrerinnen und Lehrer am Thomas-Mann-Gymnasium steht ebenfalls ein Wechsel an der Spitze an. Marion Müller wird zum Ende des laufenden Schuljahres in den Ruhestand gehen. Um die Zukunft des Gymnasiums macht sich die 65-Jährige keine Sorgen: „Die Schule ist so aufgestellt, dass mir überhaupt nicht bange ist“, sagte sie zu ihrem 65. Geburtstag im Januar. Seit 2009 hat der Landkreis Nordsachsen das Gymnasium von der Stadt Oschatz in seine Trägerschaft übernommen.

Von Frank Hörügel