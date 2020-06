Riesa

Nachdem die gesamte Stadt vor vier Wochen stundenlang ohne Strom war, fiel der Strom am Sonnabend gegen 1.40 Uhr wegen Schäden an einem Massekabel in den Stadtteilen Gröba, Merzdorf, Canitz, Pochra und Teilen von Weida erneut aus. Wie die Stadtwerke Riesa mitteilen, konnten nach dem Orten des Fehlers erste Kunden etwa ab 2.30 Uhr wieder zugeschaltet werden. Ab 4 Uhr waren alle Riesaer wieder am Netz, bevor noch während der Reparatur gegen 11 Uhr eine weitere Stromunterbrechung auftrat. Davon war die Riesaer Innenstadt betroffen.

Von Axel Kaminski