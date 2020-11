Zwei Tote bei Unfall auf der B 6 bei Oschatz

Oschatz

Beim Zusammenstoß eines Motorrades mit einem Behinderten-Transporter des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) nahe Oschatz soll es am Sonnabendnachmittag nach Informationen dieser Zeitung zwei Tote gegeben haben. Die Rettungskräfte – unter anderen die Freiwilligen Feuerwehren Oschatz und Bornitz – wurden um 12.48 Uhr alarmiert. Der tragische Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 6 zwischen Oschatz und Seerhausen am Abzweig nach Reppen. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizeidirektion Leipzig konnte gegen 14 Uhr noch keine weiteren Details zu dem Unfall bekannt geben, da die Unfallaufnahme vor Ort noch in vollem Gange war.

Von Frank Hörügel