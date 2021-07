Zwei Unfälle mit fünf Autos auf B6 an Baustellenampel Seerhausen

Seerhausen

Bei einen Unfall auf der B 6 in Seerhausen sind am Dienstagnachmittag fünf Fahrzeuge beschädigt worden. Ein 72-Jähriger war mit einem Dacia Sandero in Richtung Mehltheuer unterwegs. An der Baustellenampel konnte er nicht rechtzeitig bremsen und touchierte drei vor ihm haltende Autos sowie einen Mercedes-Sattelschlepper im Gegenverkehr. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand rund 11 400 Euro Sachschaden.

Zweiter Unfall beim Wenden

Wenig später stieß ein 20-Jähriger, der einen Seat Leon an der Unfallstelle wenden wollte, mit einem hinter ihm rangierenden Auto zusammen. Schaden am Seat: rund 500 Euro.

Von Frank Hörügel