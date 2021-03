Wermsdorf

Die Helfer haben hier schon Routine: Am Sonntag war ruckzuck die Impfstrecke im Wermsdorfer Seniorenheim Hubertushof aufgebaut. Alle, die Anfang Februar bereits zum ersten Mal den Piks gegen Corona erhalten hatten, bekamen jetzt Zweitimpfung.

Nachholtermine noch unklar

Unklar ist allerdings noch, wann Bewohner und Beschäftigte, die jetzt – etwa aufgrund eines Infektes oder einer Coviderkrankung – noch nicht geimpft werden konnten, das nachholen können.

Heimleiterin Jana Berentzik bringt die nächste Bewohnerin zur Impfung. Quelle: Jana Brechlin

Neben den Mitarbeitern des mobilen Impfteams des Arbeiter-Samariter-Bundes war auch wieder die Wermsdorfer Internistin Dr. Kathrin Auerbach mit eigenen Praxismitarbeitern vor Ort. „Wir sind froh, dass wir so verlässliche Partner haben und so gut eingespielt sind“, sagte Jana Berentzik, die das Wohn- und Pflegezentrum des Internationales Bildungs- u. Sozialwerkes gGmbH leitet.

Vertrauensverhältnis hilft

Vielen Senioren sei Kathrin Auerbach bereits als Hausärztin bekannt, das Vertrauensverhältnis mache auch die sonntägliche Impfaktion leichter. Während vor der Tür zum Veranstaltungssaal Schlagermusik lief, begleiteten Pflegerinnen die Senioren einzeln zu ihren Terminen und dann wieder zurück in ihre Wohnbereiche. Zwischen freundlichen Worten der Ärztin und helfenden Handgriffen der Praxismitarbeiterinnen – „den linken Arm müssen wir jetzt mal aus dem Pullover befreien“ – wurde die Spritze mit dem Biontec-Mittel gesetzt und schon war die ganze Prozedur erledigt.

Gute Verträglichkeit nach erstem Termin

„Die erste Impfung haben alle gut verkraftet, es gab keine Probleme und vor dem zweiten Termin hab ich gestern noch einmal alle untersucht, damit klar ist, wer heute geimpft werden kann“, beschrieb Kathrin Auerbach das Vorgehen. Am Sonntagmorgen kamen dann die genau abgezählten Dosen aus dem Impfzentrum Belgern nach Wermsdorf. Wer krank sei, müsse auf seine Impfung noch warten.

Wiederholung ist offen

„Wir haben aber bis heute keine Informationen, ob es nochmals eine solche Aktion gibt oder die betroffenen Bewohner dann jeweils einzeln zwischendurch geimpft werden“, räumte Heimleiterin Jana Berentzik ein. Hier fehle bisher eine klare Aussage des Freistaates. „Wir wüssten gerne, wie es weitergeht“, sagte sie. Das betreffe schließlich nicht nur den Wermsdorfer Hubertushof, sondern auch die anderen Heime des Internationalen Bildungs- und Sozialwerkes sowie Häuser aller Träger, machte sie deutlich.

Möglichkeiten bei niedergelassenen Ärzten

Kathrin Auerbach, die seit Jahren im Ort eine Hausarztpraxis betreibt, versicherte, diese Aufgabe könnten gut die niedergelassenen Ärzte nach Bedarf übernehmen. Generell sollten auch die Hausärzte in die Corona-Schutzimpfung einbezogen werden, forderte sie. Dass das logistisch machbar sei, würden schon die jährlichen Maßnahmen gegen Influenza zeigen. „Wir impfen in zwei Monaten rund 750 Menschen gegen Grippe. Wir könnten auch die Impfung gegen Corona leisten“, unterstrich sie. Würden niedergelassene Mediziner in die Aktion eingebunden, könne man die Bevölkerungen in einem halben Jahr durchimpfen, schätzte die Ärztin.

Gute Organisation nötig

Dafür brauche es politischen Willen und eine gute Organisation. So könnte zum Beispiel über die Kommune organisiert werden, dass der Impfstoff aus dem Zentrum in Belgern geholt und zu den Praxen gebracht werde. „Das ginge selbst mit Biontec, der mehrere Tage im Kühlschrank lagern kann. Grundsätzlich können wir natürlich alle Stoffe verimpfen“, so Kathrin Auerbach.

Hoffnung auf Normalität

Unterdessen ist Heimleiterin Jana Berentzik froh über alle Mitarbeiter und Bewohner, die geimpft sind. „Wir hoffen, dass dadurch auch irgendwann mal wieder Normalität einziehen kann“, sagte sie. Schließlich sei man grundsätzlich ein offenes Haus, habe Pläne und freue sich darauf, wieder gemeinsam mit Bewohnern, Angehörigen und Besuchern Zeit zu verbringen.

Von Jana Brechlin